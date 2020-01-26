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Della Miles'ten depremzedelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

 ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Türkiye'nin acısını paylaştı.

Kahraman DURAK/İZMİR, (DHA)- ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Della Miles, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Türkiye'nin acısını paylaştı. Bu paylaşımının ardından bir açıklama yapan Türkiye sevdalısı Della Miles, bölgedeki depremzedeler yararına gerçekleştirilecek herhangi bir konser etkinliğinde gönüllü olarak sahne alacağının sözünü verdi.
Dünyaca ünlü şarkıcılar Michael Jackson ve Whitney Houston ile birlikte uzun yıllar aynı sahneyi paylaşan soul rock müzik sanatçısı Della Miles, Şubat ayı sonuna kadar ülkesi ABD ve Avrupa'da konser turnesinde olduğunu belirtip, "Mart ayından itibaren çok çok özlediğim Türkiye'ye döneceğim. O tarihten itibaren depremzedeler yararına düzenlenecek bir etkinlikte seve seve sahne almaya hazırım. Türk halkı beni bağrına bastı, kız kardeşleri, ablaları ve evlatları olarak gördüler. Ben de yaşanan depremden sonra onlar için elimden geleni yapmayı kendime bir borç bildim. Onun için yaraları sarmak adına sanatımla ve yüreğimle Türk halkının yanında olacağım" diye konuştu.
BARIŞ PINARI HAREKATINDA SINIRA GİTMİŞTİ
Miles, Barış Pınarı Harekatı sırasında kendi isteği ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında sıfır noktasına gidip, çelik yeleğini giyerek hem vatandaşlar, hem de güvenlik güçlerine destek vermişti. Toplumsal duyarlılığıyla dikketi çeken Miles, Eskişehir İl Göç İdaresi'nin düzenlediği etkinliklerde de gönüllü olarak göçmen gençlerle şarkı söylerken, Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinde de Yusuf İslam'a ait 'Bismillah' ve 'Mustafa' adlı İngilizce ilahileri seslendirmişti.

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