Delmicron var mı, yok mu? Delmicron varyantı yalan mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı!

Basında ve sosyal medyada gündeme gelen "Delmicron" varyantı haberleri vatandaşları endişelendirmişti. Söz konusu iddialara göre yeni bir varyant olmayan "Delmicron" Delta ve Omicron varyantının birleşmesiyle meydana gelmişti ve iki varyantın belirtilerini de taşıyordu. Peki Delmicron varyantı yalan mı?

DELMICRON VARYANTI YALAN MI?

Sosyal medya ve basında yer alan iddialara göre Delta ve Omicron varyantının birleşiminden oluşan "Delmicron" isminde yeni bir mutasyon ortaya çıkmıştı. Delmicron'un belirtileri kalıcı öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, tat veya koku alma duyusunda değişiklik, burun akıntısı, yüksek ateş gibi belirtileri olduğu açıklanmıştı.

Ancak çıkış kaynağı belli olmayan bu yeni varyant halkı tedirgin etmeye başlamışken, pek çok uzman isim yaptığı açıklamada böyle bir varyantın olmadığını aktardı. Ayrıca yine Hindistan sağlık yetkilileri de böyle bir varyantın olmadığını açıkladı.

PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ: "KİM UYDURDU BİLMİYORUM"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Delmicron hakkında vatandaşı rahatlatacak bir açıklamada bulundu ve "Böyle bir varyant yok. Kim uydurdu bilmiyorum ama gerçek değil" dedi.

OMICRON YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Ayrıca Omicron'da ise vaka artışı devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Türkiye'de kaç kişide Omicron görüldüğü açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın Omicron hakkındaki duyurusu ise şöyle;



"Bunların 3 bin 73’ü Delta, 42’si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta'dır (2). Varyantlar konusundaki gerçek ve güncel verilere GISAID sisteminden 'https://www.gisaid.org' adresinden ulaşılabilmektedir"

