Delmicron varyantı belirtileri neler, öldürücü mü? Yeni koronavirüs mutasyonu Delmicron nedir?

Dünya genelinde Omicron varyantı konuşulmaya devam ediyor. Ancak bu süreçte yeni bir varyant daha ortaya çıktı. Delmicron adı verilen mutasyon hem Delta hem de Omicron'un özelliklerini taşıyor. Mutasyonun iki varyantın birleşiminden oluşması sebebiyle daha tehlikeli ve ciddi sonuçlara yol açabileceğinden endişelenilmekte. Peki Delmicron varyantı nedir, belirtileri neler?

DELMICRON VARYANTI NEDİR?

Delmicron; Alfa, Beta, Gama ve diğerleri gibi koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni bir varyantı olarak tanımlanmamakta. Ancak varyant, mevcut iki varyantın birleşiminden oluşuyor: Delta ve Omicron. Virüs, özellikle batı ülkelerde hızlı bir şekilde yayılıyor. Delta varyantı, Nisan ortasından Haziran ortasına kadar küresel çapta dünyaya hakim olmıuştu ve milyonlarca can alan ikinci koronavirüs dalgasından sorumlu olarak biliniyordu.

Delta varyantı ayrıca ciddi semptomlara yol açmasıyla ve hastaneye yatış riskini artırması ile büyük çapta bir mücadele başlatmıştı. Varyantın aynı zamanda enfeksiyon sonrası beyin sisi, kas ağrıları ve saç dökülmesi gibi uzun vadeli semptomlara da yol açtığı bilinmekteydi. İlk defa Güney Afrika, geçen ay tespit edilen Omicron varyantına ilişkin ilk veriler ise Delta varyantına göre daha hafif semptomlara neden olduğunu ortaya çıkarmıştı.

DELMICRON’UN BELİRTİLERİ NELER?

Delmicron, koronavirüsün Delta ve Omicron versiyonlarının birleştirilmesiyle oluşturulduğundan, son derece bulaşıcı ve şiddetli semptomlara neden olma potansiyeline sahip olduğu düşünülüyor. Fakat çifte varyantın doğası hakkında ayrıntılı bilgi edinebilmek için daha fazla çalışmaya gerek duyulmakta.

Delta ve Omicron'un bir kombinasyonu olan Delmicron enfeksiyonu, ana varyantlarıyla aşağı yukarı aynı semptomu gösterme eğiliminde olmakla birlikte, yeni belirtiler de taşıyıp taşımadığı henüz bilinmiyor.

Delta ve Omicron’un ortak semptomları olarak, Delmicron'un belirtileri arasında şunlar söylenebilir:



Boğaz ağrısı,

Tat veya koku alma duyusunda değişiklik,

Kalıcı öksürük,

Burun akıntısı,

Yüksek ateş,

Baş ağrısı.

