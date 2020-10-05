Delphine Boël: Mahkeme kararıyla "Belçika Prensesi" ünvanını kazanan sanatçı, 'Tek isteğim babamla konuşmaktı' dedi

Belçika Kralı 2. Albert'in evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ve geçen hafta mahkeme kararıyla resmen "Prenses" ünvanını elde eden Delphine Boël, "İstediğim gerçekten bu değildi. Sadece babamla karşılıklı sohbet edebilmekti" dedi Yaklaşık 7 yıl süren mücadele sonucu Kral 2. Albert'e karşı açtığı velayet davasını kazanan 52 yaşındaki sanatçı Boël, "Sürecin böyle sonuçlanacağını ve kazanacağımı hiç düşünmemiştim" diye konuştu. Başlangıçta kendisini çok çaresiz hissettiğini söyleyen Boël, Le Soir gazetesine şunları söyledi: "İstediğim şey babamın bir jestiydi. Kazanacağımı düşünmemiştim ama bir kez olsun benimle konuşmak isteyeceğini düşünüyordum. Özellikle kızı olduğumu neden inkar ettiğine ilişkin bir açıklama istiyordum. Bu konuyu uzun süre aklımdan çıkarmaya çalkıştım ama kendi kızım doğduğunda, 'İnsan çocuğuna nasıl böyle davranabilir' diyerek dava açmaya karar verdim." Delphine Boël, annesi Barones Sybille de Selys Longchamps'ın 1960'lı yıllarda Albert ile olan ilişkisi sonucu dünyaya geldiğini öğrendiği 1999'da öğrenmişti.

Boël,, yıllarca "istenmeyen ağırlık, kirli çamaşır ve baş belası" olarak görüldüğünü söyledi: "Artık mahkeme beni haklı çıkardığına göre, gerçekten yaşayabilirim. Ben attık her şeyden önce var olma hakkına sahibim. Ben değişmedim, ben hala bir sanatçı olan Delphine'im. 17 yaşından bu yana omuzlarımda ağır bir yük vardı ve şimdi ilk kez o yük kalktı." Boël, mahkeme kararı sonrası, kraliyet ailesinden kimsenin kendisiyle iletişime geçmediğini açıkladı. Bu konuda kendisinin de daha fazlasını beklemediğini ve istemediğini belirten Boël, "Uzun yıllar meseleyi kapalı kapılar ardında gizlice halletmek istedim, ama ben kara koyundum. Bu tatsız ve hatta yaşanmaz bir durumdu" dedi. Boël, yaşanana sürece ilişkin biyolojik babası 2. Albert'i affedip affetmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Her şeyin düzelmesine izin vermek için zamana ihtiyacım var" karşılığını verdi. Gerçek babasının kim olduğunu 17 yaşında öğrendi Belçikalı tanınmış sanayici Jacques Boël'in nüfusuna kayıtlı olan 52 yaşındaki sanatçı, 17 yaşında, gerçek babasının Belçika Kralı 2. Albert olduğunu öğrendi.