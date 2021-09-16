Delta ABD’de İşsizlik Yardımı Başvurularını Arttırdı

ABD’de işsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısı pandeminin en düşük seviyesini görmesinin ardından geçen hafta 332 bine çıktı. Bu durum artan Corona virüsü vakalarının işten çıkarmaları az da olsa arttırmış olabileceğini ortaya koyuyor.

Çalışma Bakanlığı’na göre işsizlik başvurularının sayısı önceki hafta 312 bindi. Genellikle işten çıkarmalardan doğrudan etkilenen işsizlik yardımı başvuruları son iki ayda istikrarlı şekilde azalmıştı. İstihdam piyasasındaki boşluğu doldurmak isteyen işverenler bu süreçte çalışanlarına dört elle sarılmıştı. İki hafta önce işsizlik yardımı başvuruları pandeminin ekonomideki etkisini göstermeye başladığı 2020 yılının Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmişti.

Ida kasırgasının vurduğu Louisiana eyaletinde işsizlik yardımı başvuruları 4 bin arttı. Bu durum kasırganın eyalette büyük iş kaybına neden olduğunu gösteriyor. Ida’nın Temmuz-Eylül ayları arasında ekonomik büyümeyi baltalaması bekleniyor, ancak gelecek aylarda onarma ve yeniden yapılandırma çalışmalarının kayıpları karşılaması umuluyor.

Ida iki hafta önce Louisiana ve Mississippi’de petrol rafinerilerinin kapanmasına neden olmuş ve 1 milyondan fazla ev ve işyerine elektrik verilememişti. Ancak Ida’nın etkisinin kısıtlı olduğu Mississippi’de işsizlik yardımı başvuruları azaldı.

İstihdam piyasası ve ekonomi son haftalarda Corona virüsünün Delta varyantının vakaları arttırmasından olumsuz etkilendi. Delta varyantı Amerikalılar’ın seyahat, otelde kalma ve dışarıda yeme konusundaki cesaretini kırdı. Bu ayın başında hükümet Ağustos ayında işverenlerin istihdam piyasasına 235 bin kişi eklediklerini bildirmişti. Haziran ve Temmuz ayında bu sayı bir milyona yakındı.

Ağustos ayında halkla yüz yüze temas gerektiren, özellikle restoran, otel, perakende gibi sektörlerde istihdam azaldı. Buna rağmen bazı sektörlerde istihdam artışı oldu, bunun sonucunda da işsizlik oranı yüzde 5,2’den yüzde 5,4’e düştü.

Haftalık başvurulardaki istikrarlı düşüş işsiz Amerikalılar’a verilen yardımların azalmasıyla da aynı zamana denk geliyor. Geçen hafta 8 milyondan fazla kişi iki federal işsizlik yardımı programının sona ermesiyle tüm işsizlik yardımlarını kaybettiler. Bu programlar 2020 yılının Mart ayında pandeminin başında oluşturulmuştu.

Öte yandan düzenli işsizlik eyalet yardımı alan 2 milyon 700 bin kişi federal devlet tarafından verilen haftalık 300 dolarlık devlet yardımını geçen hafta kaybetti.

