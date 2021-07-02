Delta Birçok Ülkede Baskın Varyant

Corona virüsünün bulaşıcılığı yüksek Delta varyantı bu hafta Asya’da yükselişe geçti. Avustralya ve Güney Kore’de rekor sayıda vakalar görüldü. Bu durum bazı ülkelerin kısıtlamaları arttırmasına bazılarınınsa aşılama çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu.

İlk olarak geçen Aralık ayında Hindistan’da görülen Delta varyantı Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre 100 kadar ülkeye yayıldı. WHO, varyantın yakında baskın tür haline gelebileceği uyarısında bulunuyor. Japonya’da da vakalarda artışa neden olan varyant, bu ay yapılacak Olimpiyatlar’a gölge düşürüyor.

Avustralya’nın en kalabalık eyaletlerinden New South Wales Cuma günü, bu yılki en büyük günlük vaka artışını açıkladı. Son dalgada eyalette görülen toplam vaka sayısı 200’e ulaştı, bunların çoğu Delta varyantından kaynaklanıyor.

25 milyon nüfuslu Avustralya’da nüfusun beşte birine ev sahipliği yapan Sidney kenti iki haftadır süren karantina kısıtlamalarının ortasında. Ülke genelinde aşılama çalışmaları aksamalarla sürüyor.

Aşılamanın az olduğu yerlerde vakalar artıyor

Avustralya da diğer birçok ülke gibi halkı aşılamada sıkıntılar yaşadı, bu da pandeminin kontrol edilmesini zorlaştırdı. Çünkü salgının ilk aşamada başarıyla kontrol altına alınması aşıların gerekliliğinin sorgulanmasına neden oldu; aşıların üreticilerden tedarik edilmesi de zaman aldı. Avustralya şu ana kadar halkının yalnızca yüzde 6’sını Japonya ise yüzde 12’sini aşıladı.

Japonya Çarşamba günü yaptığı açıklamada Delta varyantının ülkenin başkent Tokyo’nun da dahil olduğu doğusunda vakaların yaklaşık üçte birini oluşturduğunu kaydetti. Temmuz ayı ortasında Delta varyantının vakaların yarısını oluşturması bekleniyor.

‘‘Olimpiyatlar seyircisiz oynanabilir’’

Tokyo ve diğer üç komşu vilayet 11 Temmuz’a kadar kısmen olağanüstü hal uygulayacak. Artan vakalar nedeniyle yetkililer kısıtlamaları sürdürmeyi değerlendiriyor.

Tokya Valisi Yuriko Koike de Corona salgınının artması durumunda 23 Temmuz’da başlayacak Tokyo Olimpiyatları’nın seyircisiz oynanmasının seçenekler dahilinde olduğunu bildirdi.

Güney Kore’deyse yetkililer Cuma günü günlük vaka sayısının altı ayın zirvesine çıkarak 800’e ulaştığını belirtti. Güney Kore’de şu ana kadar halkın yüzde 10’undan azı aşılandı. Ülkede yeni vaka sayısının günlük ortalaması peş peşe 10 gündür artıyor. Yetkililer sosyal mesafe önlemlerini hafifletmeyi ise geciktirmeye karar verdi.

Seul’daki Ewha Kadın Sağlığı Üniversitesi Tıp Merkezi uzmanı Chun Eun-mi, yalnızca Güney Kore’nin değil, Endonezya, Hindistan ve İngiltere’de de vaka artışı yaşanmasının birçok ülkenin aşılama stratejilerini ve açılma planlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya Cumartesi gününden başlayarak 20 Temmuz’a kadar olağanüstü hal önlemleri uygulayarak vakalardaki artışı kontrol etmeye çalışacak.

Hindistan’da Mayıs ayında günde 400 bin zirvesine ulaşan yeni vaka sayısı, son iki ayın en düşük seviyesine indi. Hükümet aşılama çalışmalarını hızlandırdı.

ABD’de de aşılamanın az olduğu yerlerde Delta varyantının artışa geçtiği görülüyor. Beyaz Saray bu bölgelere özel destek birimleri göndererek aşılamayı hızlandırmaya çalışacağını açıkladı.

Avrupa’da da vakalar artıyor

Avrupa’da da vakalarda artış yaşanıyor. WHO, bu durumdan Euro 2020 futbol şampiyonası nedeniyle statlardaki kalabalıkları sorumlu tutuyor. WHO, kalabalıklar kontrol altına alınmazsa yeni bir dalganın ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere, Delta varyantının neden olduğu vakalardaki artışa rağmen 19 Temmuz’da kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor. Almanya, Delta varyantının bu ay ülkedeki vakaların yüzde 80’ini oluşturmasını beklediklerini açıkladı. Portekiz ise gece sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Turizmin durumu belirsiz

Avrupa Birliği’nin Corona virüsü seyahat sertifikası uygulamasının seyahatleri canlandırması umulurken, Delta varyantındaki yükselişin kıtada turizmi olumsuz etkileyebileceği sanılıyor.

Avrupa İlaç Dairesi, Avrupa Birliği’nde kullanılması onaylanan Corona virüsü aşılarının Delta varyantına karşı da koruma sağladığını bildirdi.

Asya’da ise uluslararası turizm büyük ölçüde askıya alınmış durumda.

Tayland’ın Puket adasıysa bir istisna. Ada tüm aşı dozlarını olmuş turistlere kapılarını 1 Temmuz’dan itibaren açtı.

Ancak Cuma günü Tayland’da Corona virüsü ölümlerinin arka arkaya rekor kırdığı üçüncü gün oldu. İlk olarak İngiltere’de görülen Alfa varyantı ülkede hala baskın olan varyant, ancak yetkililer gelecek birkaç ayda Delta varyantının baskın hale geleceğini öngörüyor. Başkent Bangkok’ta delta varyantının oranının bu ay ya da gelecek ay yüzde 40’a çıkması bekleniyor.

