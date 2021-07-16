‘‘Delta Dünyada Baskın Varyant Haline Geldi’’

Amerikalı yetkililer Corona virüsünün Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline geldiğini bildirdi. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, ABD’deki Corona virüsü vakalarının önceki haftaya göre yüzde 70, ölümlerin ise yüzde 26 arttığını kaydetti. Ülkede aşılanmanın az olduğu bölgelerde yeni vaka kümeleri görülüyor.

Walensky, yedi günlük yeni vaka ortalamasının 26 binden fazla olduğunu kaydetti. Bu rakam CDC’nin 11 bin olan Haziran ayı kayıtlarının iki katından fazla.

‘‘Pandemi aşılanmayanların pandemisine dönüştü’’

‘‘Bu aşılanmayanların pandemisi olmaya başladı’’ diyen Walensky ABD’de hastaneye kaldırılanların yüzde 97’sinin aşısız kişiler olduğuna dikkat çekti.

Walensky, ABD’de bulaşıcılık riskinin arttığı eyaletlerin sayısının da gittikçe yükseldiğini söyledi ve bu durumun geçen aylarda meydana gelen kazanımları tersine çevirebileceği uyarısında bulundu.

Walensky, aşısız Amerikalılar’ı Corona virüsü aşısı olmaya davet etti ve Pfizer ile Moderna’nın aşılarının Delta varyantına karşı etkisinin kanıtlandığını söyledi.

CDC Başkanı ilk dozunu olduktan sonra ikincisi için belirlenen zamanı kaçırmış olanların gecikmeli de olsa ikinci dozlarını olmaları tavsiyesinde bulundu.

Beyaz Saray Corona salgınıyla mücadele koordinatörü Jeff Zients, beş yeni vakadan birinin Florida’da görüldüğünü bildirdi.

Zients ABD’de son 10 günde yaklaşık 5 milyon kişinin aşı olduğunu, bunlar arasında şu ana kadar aşılama oranı düşük seyreden eyaletlerin sakinlerinin de olduğunu belirtti.

Zients ABD’nin üçüncü doz için yeterli aşı stoğunun mevcut olduğunu ancak üçüncü dozun gerekli olup olmadığı konusunda hala karar verilmediğini söyledi.

ABD’nin önde gelen salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci ise Corona virüsünün orijinal varyantından daha bulaşıcı olan Delta varyantının dünya genelinde 100 kadar ülkede görüldüğünü ve artık baskın varyant haline geldiğini söyledi.

Moskova’da QR kodu uygulamasına son

Delta varyantı dünya genelinde kaygı uyandırmaya devam ederken ülkeler normalleşmenin yollarını arıyor. Rusya’nın başkenti Moskova’da kafe, restoran ve barlara giren kişilerden artık aşılı olduklarına dair QR kodu sorulmayacağı açıklandı.

Rusya’da Cuma günü Corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısında rekor artış yaşandı. Ülkede vakalar yükselirken yetkililer artışın sorumlusunun Delta varyantı ve aşılamanın yavaş ilerlemesi olduğunu söylüyor.

Rusya genelinde Cuma günü 25 bin 704 yeni vaka kayda geçti, bunların 5 bin 382’si Moskova’daydı. Başkentte bir günde 105 kişi hayatını kaybetti.

Moskova belediye başkanı ise kentte durumun iyileştiğini ve aşılama hızının arttığını belirtti.

Rusya’da başkent dışındaki diğer bazı bölgelerde de otellerde kalmak, barları ve restoranları ziyaret etmek için QR kodları, PCR testleri ve aşı sertifikalarını göstermek zorunlu hale getirilmişti.

Ancak kısıtlamaların turizm sezonunun ortasında gelmesi yerel işletmelerin tepkisini çekti.

İtalya’da vakaların yaş ortalamasında rekor düşüş

İtalya’da ise Corona virüsüne yakalananların yaş ortalaması geçen hafta rekor seviyede düşerek 28’e indi.

Sağlık yetkilileri tarafından paylaşılan verilere göre 5 Temmuz ile başlayan haftada İtalya’da hastaların hastaneye ilk yatış ve yoğun bakım ünitesine giriş ortalama yaşları da sırasıyla 50 ve 63'e düştü. Ancak ölüm yaşı ortalaması 73'te sabit kaldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vakaların yaş ortalamasındaki düşüşün yaşlı kesimin büyük ölçüde aşılanmış olmasından kaynaklandığı belirtildi.

İngiltere’de vaka sayısı son altı ayın zirvesinde

İngiltere de son altı ayın en yüksek yeni vaka sayısını açıkladı. Hükümet restoran, bar ve gece kulüplerinde kısıtlamaları hafifletmeye ve maske zorunluluğunu kaldırmaya hazırlanıyor.

Resmi verilere göre Cuma günü 51 bin 870 yeni Corona vakası kayıtlara geçti, bu rakam bir gün önce 48 bin 553’tü.

Perşembe günü 63 olan yeni ölümlerin sayısıysa 49’a indi.

Başbakan Boris Johnson ise vaka sayılarındaki artışa karşın hastaneye yatış ve ölümlerin azaldığını belirterek halkın üçte ikisinden fazlasının da aşılandığı göz önünde bulundurulduğunda kısıtlamaların kaldırılması için doğru zamanın geldiğini söyledi.

İngiltere’de yetişkinlerin yüzde 67,5’i iki doz, yüzde 87,6’sı ise en az tek doz aşı oldu. Aşı olmayanları ise aşıya erişimi henüz yeni başlayan genç yaştakiler oluşturuyor.

Pazartesi gününden itibaren İngiltere’de gece kulüpleri yeniden açılacak, barlar ve restoranlar daha fazla müşteriye hizmet verecek.

Toplu taşımada ve mağazalarda maske takma zorunluluğu da kaldırılacak.

Paris’in sembolü Eyfel Kulesi açıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te ise kentin sembollerinden olan Eyfel Kulesi sekiz aylık kapanmanın ardından Cuma günü yeniden açıldı. Eyfel, 2. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez bu kadar uzun süre kapalı kaldı.

Ülkenin en çok turist çeken yapılarından Eyfel Kulesi’nin ayaklarına yerleştirilen bir ekrandan geri sayım yapıldı ve kulenin açılması coşku içinde kutlandı.

Ancak Eyfel’e çıkan 11 yaşın üstünde herkesin maske takması yine zorunlu olacak ve asansörler yalnızca kapasitesinin yarısı kadar kişiyi taşıyacak.

21 Temmuz’dan itibarense ziyaretçiler Fransız hükümetinin sağlık karnesini göstererek aşılı olduklarını kanıtlayacaklar ya da negatif test sonucu gösterecekler.

