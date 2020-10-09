Delta Kasırgası Meksika Körfezi’ne Doğru İlerliyor

Kasırganın Cuma günü Meksika Körfezi'nin kuzeyine ilerledikçe zayıflaması, iç kesimlere yöneldikçe ise hızla güç kaybetmesi bekleniyor. Delta Kasırgası, Çarşamba günü Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nı Kategori 2 şiddetinde vurdu. Sokaklarda sel baskınlarına ve ağaçların devrilmesine yol açan kasırga nedeniyle yüzbinlerce kişi elektriksiz kaldı. Meksikalı yetkililer, kasırga nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Meteoroloji uzmanlarına göre Delta Kasırgası, bugün Meksika Körfezi'nin kuzeybatısına ulaşacak, öğleden sonra ya da gece ise karadan iç kesimlere doğru ilerleyecek.

Delta Kasırgası'nın şiddeti, Salı günü Karayip Denizi'nin güneyinde ilerlerken sadece 20 dakika içinde Kategori 2'den Kategori 4'e yükselmişti. Kasırga, Pazartesi günüyse tropik fırtına olarak tanımlanıyordu.

Delta, Atlas Okyanusu'nda bu yılki kasırga sezonunda isimlendirilen 25'inci fırtına. Delta Kasırgası ayrıca kayıtlardaki herhangi bir kasırga sezonunda en erken oluşan 25'inci fırtına olma özelliğine sahip. Böylelikle Atlas Okyanusu'nun kasırga sezonunda tarihte ilk kez 25'inci fırtına, Ekim ayı başı gibi erken bir dönemde oluştu.

