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Delta Kasırgası Meksika Körfezi’ne Doğru İlerliyor

09.10.2020 16:07 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırga nedeniyle bazı yerlerde deniz seviyesinin hayati tehlikeye yol açacak ölçüde yükselebileceği uyarısında bulundu

Delta Kasırgası Meksika Körfezi’ne Doğru İlerliyor

Amerikan meteoroloji yetkilileri, Perşembe gecesi yaptıkları açıklamada, Meksika Körfezi kıyılarına doğru ilerleyen Delta Kasırgası'nın güç kazandığını bildirdi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Delta Kasırgası nedeniyle Teksas eyaletinin Houston kentindeki High Island bölgesiyle Mississippi eyaletinin Biloxi kenti yakınındaki Ocean Springs arasında deniz seviyesinin hayati tehlikeye yol açacak ölçüde yükselebileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji uzmanlarına göre Delta Kasırgası, bugün Meksika Körfezi'nin kuzeybatısına ulaşacak, öğleden sonra ya da gece ise karadan iç kesimlere doğru ilerleyecek.

Kategori 3 seviyesindeki Delta Kasırgası, saatte 195 kilometrelik rüzgar hızına sahip.

Kasırganın Cuma günü Meksika Körfezi'nin kuzeyine ilerledikçe zayıflaması, iç kesimlere yöneldikçe ise hızla güç kaybetmesi bekleniyor.
Delta Kasırgası, Çarşamba günü Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nı Kategori 2 şiddetinde vurdu. Sokaklarda sel baskınlarına ve ağaçların devrilmesine yol açan kasırga nedeniyle yüzbinlerce kişi elektriksiz kaldı. Meksikalı yetkililer, kasırga nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Delta Kasırgası'nın şiddeti, Salı günü Karayip Denizi'nin güneyinde ilerlerken sadece 20 dakika içinde Kategori 2'den Kategori 4'e yükselmişti. Kasırga, Pazartesi günüyse tropik fırtına olarak tanımlanıyordu.
Delta, Atlas Okyanusu'nda bu yılki kasırga sezonunda isimlendirilen 25'inci fırtına. Delta Kasırgası ayrıca kayıtlardaki herhangi bir kasırga sezonunda en erken oluşan 25'inci fırtına olma özelliğine sahip. Böylelikle Atlas Okyanusu'nun kasırga sezonunda tarihte ilk kez 25'inci fırtına, Ekim ayı başı gibi erken bir dönemde oluştu.

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