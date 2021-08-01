HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Delta Varyantı ABD'de Corona Vakalarını İkiye Katladı

Delta Varyantı ABD'de Corona Vakalarını İkiye Katladı

01.08.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika, geçen haftayı günlük ortalama 26 binden fazla COVID-19 vakasıyla tamamladı. Bu, bir ay öncesinin iki katından fazla. Vakaların yüzde 80’ininden fazlası Delta varyantı. Biden yönetimi vakaların arttığı bir sırada bazı grupların aşı karşıtı açıklamalarıyla da mücadele ediyo

Delta Varyantı ABD'de Corona Vakalarını İkiye Katladı

Amerika, geçen haftayı günlük ortalama 26 binden fazla COVID-19 vakasıyla tamamladı. Bu, bir ay öncesinin iki katından fazla. Vakaların yüzde 80’ininden fazlası Delta varyantı. Biden yönetimi vakaların arttığı bir sırada bazı grupların aşı karşıtı açıklamalarıyla da mücadele ediyor.

Axios-Ipsos anketine göre Amerikalı yetişkinlerin yüzde 30’u aşı olmadığını söylüyor ve bu grubun yarısı ne olursa olsun aşı olmayacağını vurguluyor.

Veriler, aşı karşıtlarının haberlerini çoğunlukla yanlış sağlık bilgileri yayan alternatif medya kuruluşlarından aldığını gösteriyor.

Amerika Sağlık Müdürü Vivek Murthy bunun tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu: “Sağlıkla ilgili yanlış bilgi, birçoklarının yüksek riskli yerlerde maske takmasını engelliyor. Aşı karşıtları, kanıtlanmış tedavileri reddediyor ve aşı olmamayı seçiyorlar.”

Aşılamada ideolojik bölünme söz konusu. Washington Post-ABC anketine göre Demokratlar’ın yüzde 86’sı en az bir doz aşı oldu. Cumhuriyetçiler’in ise sadece yüzde 45’i.

Şimdi ise Cumhuriyetçi Parti’nin lider kadrosu destekçilerine aşı olun çağrısı yapıyor.

Bu, Biden yönetiminin salgınla mücadele çabalarına aylarca direnen Cumhuriyetçiler’de önemli bir değişim olduğu anlamına geliyor. Amerika’nın Sesi’nin sorusuna karşılık Biden bu değişimi memnuniyetle karşıladığını bildirdi: “Kaç tanesi söylediklerine inanıyordu bilmiyorum. Gerçekten de inanmış olabilirler. Ama sanırım bu virüsün sadece aşı olmayanları öldürdüğü konusunda farkındalık oluşunca, bu onlar için bir çeşit kabullenme oldu.”

Bu arada geçtiğimiz günlerde en az iki aşılanmış Beyaz Saray görevlisi başkente gelen 50’den fazla Texaslı Kongre üyesiyle görüşmelerinin ardından COVID-19’a yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERTatilde aşka geldiler!Tatilde aşka geldiler!
Türkiye'ye önermişlerdi! Rus savaş uçağı düştüTürkiye'ye önermişlerdi! Rus savaş uçağı düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

31 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

31 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet bölgesinde sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan afet bölgesinde sert açıklama

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Ortalık karışacak! Burak Yılmaz bombası

Ortalık karışacak! Burak Yılmaz bombası

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.