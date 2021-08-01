Delta Varyantı ABD'de Corona Vakalarını İkiye Katladı

Amerika, geçen haftayı günlük ortalama 26 binden fazla COVID-19 vakasıyla tamamladı. Bu, bir ay öncesinin iki katından fazla. Vakaların yüzde 80’ininden fazlası Delta varyantı. Biden yönetimi vakaların arttığı bir sırada bazı grupların aşı karşıtı açıklamalarıyla da mücadele ediyor.

Axios-Ipsos anketine göre Amerikalı yetişkinlerin yüzde 30’u aşı olmadığını söylüyor ve bu grubun yarısı ne olursa olsun aşı olmayacağını vurguluyor.

Veriler, aşı karşıtlarının haberlerini çoğunlukla yanlış sağlık bilgileri yayan alternatif medya kuruluşlarından aldığını gösteriyor.

Amerika Sağlık Müdürü Vivek Murthy bunun tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu: “Sağlıkla ilgili yanlış bilgi, birçoklarının yüksek riskli yerlerde maske takmasını engelliyor. Aşı karşıtları, kanıtlanmış tedavileri reddediyor ve aşı olmamayı seçiyorlar.”

Aşılamada ideolojik bölünme söz konusu. Washington Post-ABC anketine göre Demokratlar’ın yüzde 86’sı en az bir doz aşı oldu. Cumhuriyetçiler’in ise sadece yüzde 45’i.

Şimdi ise Cumhuriyetçi Parti’nin lider kadrosu destekçilerine aşı olun çağrısı yapıyor.

Bu, Biden yönetiminin salgınla mücadele çabalarına aylarca direnen Cumhuriyetçiler’de önemli bir değişim olduğu anlamına geliyor. Amerika’nın Sesi’nin sorusuna karşılık Biden bu değişimi memnuniyetle karşıladığını bildirdi: “Kaç tanesi söylediklerine inanıyordu bilmiyorum. Gerçekten de inanmış olabilirler. Ama sanırım bu virüsün sadece aşı olmayanları öldürdüğü konusunda farkındalık oluşunca, bu onlar için bir çeşit kabullenme oldu.”

Bu arada geçtiğimiz günlerde en az iki aşılanmış Beyaz Saray görevlisi başkente gelen 50’den fazla Texaslı Kongre üyesiyle görüşmelerinin ardından COVID-19’a yakalandı.

