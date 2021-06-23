"Delta Varyantı ABD'nin Salgınla Mücadelesi Açısından Ciddi Bir Tehdit"

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, Corona virüsü Delta varyantının, ABD’nin salgınla mücadelesinde karşısındaki en büyük tehdit olduğunu söyledi. Fauci, Delta varyantının ABD’nin sınırları içerisinde Corona virüsü ortadan kaldırma girişimlerini riske soktuğunu ifade etti.

Corona virüsü salgınına ilişkin gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Fauci, Delta varyantının çok daha hızlı bulaştığının ve hastalık belirtilerinin daha şiddetli olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü de geçtiğimiz Cuma günü yapılan açıklamada, Delta varyantının küresel bir tehdit haline geldiğini ve dünya genelinde en yaygın varyant olduğunu açıklamıştı.

Fauci, ABD’de kullanılan Pfizer BioNTech aşısının da aralarında bulunduğu aşıların Corona virüsün yeni varyantlarına karşı etkili olduğunu ve aşılamanın devam etmesi gerektiğini söyledi.

ABD’de Biden yönetimi, 4 Temmuz tarihine kadar ülkenin yüzde 70’ini aşılayarak toplumsal bağışıklık seviyesine ulaşılmasını hedefliyordu ancak bu hedefe ulaşılmasının birkaç hafta daha süreceği belirtildi.

Buna karşın Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar 27 yaş üstündeki nüfusun yüzde 70’inin aşılanmasının tamamlanacğı ifade edildi.

Resmi verilere göre ABD’de bugüne dek 150 milyondan fazla kişi yani nüfusun yüzde 45’inden fazlası tam olarak aşılanmış durumda.

