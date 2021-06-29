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  4. Delta varyantı alarmı! Aşılamada takvim değişiyor: ikinci doz 4'üncü hafta yapılacak

Delta varyantı alarmı! Aşılamada takvim değişiyor: ikinci doz 4'üncü hafta yapılacak

29.06.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Delta varyantı kaynaklı vakaların tüm dünyada hızla artışa geçmesi Türkiye'de de alarma geçilmesine neden oldu. Gelen bilgilere göre 6-8 hafta arasında yapılaması planlanan aşılar dört hafta sonunda yapılacak.

Hindistan'da ortaya çıkan, başta İngiltere ve Rusya olmak üzere tüm dünyada alarma geçilmesine neden olan Delta varyantı Türkiye'de de etkili oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü duyurmuştu. Sonraki günlerde ise Ordu ve Düzce'de Delra varyantı görüldüğü haberleri gelmiş ve çok sayıda kişi karantinaya alınmıştı.

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AŞI TAKVİMİNE 'DELTA' DÜZENLEMESİ

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de artışa geçen Delta varyantı aşı takviminde değişiklik yapılmasına neden oldu. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, 6-8 hafta aralığında yapılması planlanan ikinci doz aşılar, Delta kaynaklı vaka artışının önüne geçmek için dördüncü haftada yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı
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