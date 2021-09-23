Delta Varyantı Çocuklar İçin Daha mı Tehlikeli?

Uzmanlar Delta varyantının henüz çocukları ve gençleri Corona virüsünün önceki varyantlarından daha fazla hasta ettiğine dair güçlü bir kanıt bulunmadığını söylüyor. Ancak Delta varyantı daha bulaşıcı olduğu için çocuklar arasında enfeksiyonlarda artışa neden oldu.

Delta'nın daha kolay yayılmasının, bu varyantı çocuklar için daha fazla risk haline getirdiğini söyleyen pediatrik bulaşıcı hastalıklar doktoru Dr. Juan Dumois, okullarda maske ve yaşı tutanlar için aşı ihtiyacının altını çizdi.

Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastaneleri Derneği'nden alınan verilere göre; bu ayın başlarında Amerikalı çocuklar arasında haftalık enfeksiyon oranı 250 bini aşarak kış aylarındaki zirveyi de geçti. Pandemi başladığından beri ABD'de 5 milyondan fazla çocuğun Corona virüsü testi pozitif çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Delta varyantı en az 180 ülkede görüldü. Bu ülkelerin birçoğunda enfeksiyonlardaki ani artış, küçük çocukların ve gençlerin hastaneye yatışlarında da artış anlamına geliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre ülkede Ağustos sonu ve Eylül başında Corona virüsü nedeniyle çocuklardaki hastaneye yatış oranı geçen kış yaşanan zirveye benzer bir şekilde; yüz binde ikiden azdı. Ağır hastalık nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların oranı önemli ölçüde değişmedi.

Çok sayıda vaka olması, çocukların Delta varyantı nedeniyle daha fazla hastalanıyormuş gibi görünmesine neden olabilir; ancak uzmanlar durumun böyle olmadığını söylüyor. Çocukları çoğu enfesksiyonu ya hafif geçiriyor ya da hiçbir semptom göstermiyor ve hastaneye yatmaları gerekmiyor.

Corona virüsü aşıları Delta’ya karşı koruma sağlamaya devam ediyor. CDC verilerine göre, 12 yaş ve üstü çocuklar arasında Temmuz ayında haftalık hastaneye yatış aşı olmayanlarda, aşılılara oranla 10 kat daha yüksekti.

