Delta Varyantı İş Arama Önceliklerini Değiştirdi

Federal işsizlik yardımlarının süresi doldu. Bu durumun işsiz Amerikalılar’ı ülke genelinde açık bir milyon işe başvurmaya teşvik etmesi bekleniyor. Ancak bu hemen olmayabilir. Corona virüsünün Delta varyantı ve düşük maaşlar birçok kişinin iş arama önceliklerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

Virginia eyaletinin banliyölerinden Leesburg’da yapılan bir meslek fuarı, Lisette Bez’in çok ihtiyaç duyduğu iş çevresini edinmesi için bir fırsat oluşturuyor. Bez pandemic yüzünden işini kaybeden ve aldığı federal yardım kesilen 9 milyon Amerikalı’dan biri.

Lisette Bez, “Birçok kişi bir süredir iş bulmaya çalışıyor çünkü işsizlik yardımları yalnızca küçük bir destek sağlıyor, ancak ev almak, sigorta yaptırmak ya da ailenizi geçindirmek gibi şeyleri planlamanız için yeterli olmuyor” diyor.

İşverenler ülkedeki açık 10 milyon iş pozisyonunu doldurmak için sabırsızlanıyor, ancak işçi bulmakta zorlanıyor.

ABD’nin ikinci büyük toplu taşıma sistemi olan Washington Metro Sistemi, 400 iş için ilan verdi. METRO yetkilisi Alberto Marino’ya göre maaşlar iyi olsa da bu işler için eleman bulmak özellikle de salgın döneminde kolay olmuyor.

Washington Toplu Taşımacılık yetkilisi Alberto Marino, “Belki bu kişiler hala iş başvurusu yapmaya ve halkla temas içinde olmaya korkuyorlar. Bu durumda kişilere işi ayrıntılı olarak anlatıyor ve güvenlik protokolü uyguluyoruz” şeklinde konuşuyor.

2020 yılının Mart ayından bu yana yaklaşık 700 milyar dolar işsizlere mali destek sağlamak için harcandı. Federal Bütçe Sorumluluk Komisyonu’na göre federal hükümetin bu yıl 3 trilyon dolarlık borç açığı olması bekleniyor ve işsizlik yardımlarını devam ettirerek bu borca daha fazlasını eklemeyi haklı göstermek mümkün görünmüyor.

Federal Bütçe Sorumluluk Komisyonu'ndan Mike Farquharson, “Bu ekonomi için iyiydi çünkü hala dışarı çıkıp para harcayabiliyorlardı. Şimdi bu yardımların süresi doldu. Herkesin işe geri dönmesi önemli” diyor.

Ancak federal yardımlarla haftalık 300 dolar doğrudan yardımın sona ermesinin özellikle de asgari ücret verilen sektörlere geri dönüşü sağlayıp sağlamayacağı konusunda görüşler birbirinden farklı.

Mercatus Merkezi'nden Michael Farren, “Ekonominin iyileşeceği konusunda iyimserim. Kişilerin işlerinden uzak kalmasını kolaylaştırmak zaman içinde ulusal verimliliğin düşmesine yol açar. Çünkü bir kişi ne kadar uzun süre işinden uzak kalırsa geri dönme şansı da o kadar azalır” şeklinde konuşuyor.

AFL-CIO'dan Damon Silvers, “Pandemi nedeniyle her coğrafyada ve her sektörde iş imkanı olmuyor. Bence şu an kritik olan, eyaletlerin Biden yönetiminin söylediği şeyleri yapması ve Amerikan Kurtarma Planı'ndaki mevcut fonları yardımları ödemeye devam etmek için kullanması” diyor.

Alex Jordan Ku, pandemi sırasında birçok geçici işte çalıştı. İşsizlik yardımlarının süresi uzatılacak bile olsa Ku, yardımlara güvenmek yerine tam zamanlı bir iş bulmayı tercih ediyor. Ancak sağlığı için kaygı duyuyor: “Aşının etkisini azaltan varyantlardan endişe ediyorum. Gittikçe daha çok kişinin hasta olduğunu görmek güvende olma konusunda kaygılanmama neden oluyor.”