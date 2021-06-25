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Delta varyantı: İsrail'de artan vakalar nedeniyle kapalı alanda maske zorunluluğu geri getirildi

25.06.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Covid-19 önlemlerini kaldırdıktan birkaç gün sonra yeni vakalardaki artış nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu geri getirdi.

Delta varyantı: İsrail'de artan vakalar nedeniyle kapalı alanda maske zorunluluğu geri getirildi

İsrail, Covid-19 önlemlerini kaldırdıktan birkaç gün sonra yeni vakalardaki artış nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu geri getirdi.

Ay başında yeni vaka sayısı sıfıra kadar inen İsrail'de günlük vakalar 100'ün üzerine çıktı. Vakaların çoğunun ülke dışından girenlerden kaynaklanan Delta varyantı bağlantılı olduğu belirtildi.

İsrail, Covid-19 ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

Dünyada en hızlı aşılama programının uygulandığı İsrail'de 9,3 milyonluk yarısından fazlası kısmen veya tamamen bağışıklık kazandı.

Ancak İsrail'in koronavirüsle mücadeleden sorumlu yetkilisi Nachman Ash, kısıtlamaların kaldırılmasından 10 gün sonra, Perşembe günü yaptığı açıklamada artan vakalar nedeniyle kapalı alanlarda yeniden maske takılması gerektiğini söyledi.

Radyo kanalına konuşan Ash, "Her geçen gün sayıların katlandığını görüyoruz. Kaygı veren bir diğer mesele de enfeksiyonların yayılması" dedi.

Ülkede vaka sayılarında en fazla artışın görüldüğü kuzey şehri Binyamina Çarşamba günü "kırmızı bölge" ilan edildi. Aylar sonra ilk defa bir şehir kırmızı listeye alınmış oldu.

İsrail ayrıca aşılanan turistlerin ülkeye giriş iznini de bir ay erteledi.

İsrail, 2019'un sonlarında salgından en çok etkilenen ülkelerden biriydi. Ocak ayında haftalık vaka sayıları 60 bini buluyordu. Ülkede üç defa sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve vaka sayılarında büyük oranda düşüş görüldü.

Aşılama programının da hızlandırılması üzerine bağışıklık kazananların oranı da arttı.

İsrail'de Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 6.400'den fazla.

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