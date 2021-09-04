HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Delta varyantı kâbusu! Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Daha öldürücü olabilir

Delta varyantı kâbusu! Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Daha öldürücü olabilir

04.09.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüste vaka ve can kayıpları yüksek seyrederken, uzmanlar Delta varyantına karşı bir kez daha uyardı ve daha öldürücü olabileceğine çekti.

Delta varyantı kâbusu! Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Daha öldürücü olabilir

Koronavirüsle mücadele devam ederken, özellikle Delta varyantına bağlı olarak artan vaka ve ölüm sayıları bir hayli tedirgin edici olmaya başladı. Ülkemizde son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 14 bin 527 oldu. Aynı oranda pozitif vaka sayısının olduğu günlere göre çok daha fazla olan ölüm sayısı, 300'lere dayanarak korkutucu seviyelere geldi.

"DELTA DAHA ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR"

Vaka ve ölümlerdeki bu artış Delta varyantına bağlanırken, uzmanlardan da uyarılar gelemeye devam ediyor. Konuyla ilgili Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu'na konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Delta'nın öldürücülüğüne dikkat çekti. Salgının başında ölüm oranının binde 9 olduğunu belirten Ceyhan, şu anda ise bu oranın yüzde 1,1'e kadar yükseldiğini açıkladı. Benzer verilerin diğer ülkelerden de geldiğini aktaran Prof. Dr. Ceyhan, Delta'nın Alfa varyantına göre daha yüksek oranda ölüme yol açabileceğini belirtti.

Son Dakika: 3 Eylül koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 3 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...Kıyafetleri yırtılınca anladı! Büyük göğüslerinden kurtulduğunu sandı ama...
Boynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçtiBoynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçti
Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değiştiErdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.