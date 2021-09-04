Delta varyantı kâbusu! Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Daha öldürücü olabilir

Koronavirüsle mücadele devam ederken, özellikle Delta varyantına bağlı olarak artan vaka ve ölüm sayıları bir hayli tedirgin edici olmaya başladı. Ülkemizde son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 14 bin 527 oldu. Aynı oranda pozitif vaka sayısının olduğu günlere göre çok daha fazla olan ölüm sayısı, 300'lere dayanarak korkutucu seviyelere geldi.

"DELTA DAHA ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR"

Vaka ve ölümlerdeki bu artış Delta varyantına bağlanırken, uzmanlardan da uyarılar gelemeye devam ediyor. Konuyla ilgili Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu'na konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Delta'nın öldürücülüğüne dikkat çekti. Salgının başında ölüm oranının binde 9 olduğunu belirten Ceyhan, şu anda ise bu oranın yüzde 1,1'e kadar yükseldiğini açıkladı. Benzer verilerin diğer ülkelerden de geldiğini aktaran Prof. Dr. Ceyhan, Delta'nın Alfa varyantına göre daha yüksek oranda ölüme yol açabileceğini belirtti.



