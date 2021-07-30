"Delta Varyantı Suçiçeği Kadar Kolay Bulaşıyor"

Washington Post ve New York Times gazetelerinin haberine göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Cuma günü, Corona virüsünün Delta varyantının hem aşılı hem de aşısız kişiler tarafından ”suçiçeği kadar kolay” bulaştırılabileceğiyle ilgili, merkez içinde hazırlanan federal sağlık belgesini kamuoyuna açıklayacak.

İki gazete, belgenin, CDC yetkililerine dağıtılan bir slayt sunumu olduğunu bildirdi. Habere göre sunumda, CDC'nin bazı nüfusları aşı olmaya ve maske takmaya ikna etme konusunda yaşadığı zorlukların ayrıntıları da yer alıyor.

Sunum, CDC yetkililerine, "neredeyse yeni ve farklı bir virüs gibi davranan, hedeften hedefe Ebola ya da soğuk algınlığı virüsünden daha hızlı yayılan bir varyanta karşı en iyi savunma kalkanının aşılar olduğunun altının çizilmesi" için kamu spotu mesajları geliştirilmesi çağrısında bulunuyor.

Başkan Joe Biden, Delta varyantının ülke çapında hızla yayılması üzerine sivil federal çalışanların ya aşı olmaları ya da düzenli virüs testinden geçirilip maske takmaları zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Beyaz Saray'da açıklama yapan Biden, "Her federal hükümet çalışana aşı statüleri sorulacak. Aşı statülerini açıklamayan ya da aşı olmamış olan federal hükümet çalışanları, çalıştıkları yer her ne olursa olsun maske takmak, Corona virüsü kapıp-kapmadıklarını görmek için haftada bir ya da iki kez test yaptırmak, sosyal mesafeyi korumak zorunda olacak ve iş amacıyla seyahat etmelerine izin verilmeyecek" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD federal hükümeti, 4 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor. Bunların 2 milyondan fazlası, federal sivil işgücünü oluşturuyor.

Biden, aynı standartların federal hükümette sözleşmeli olarak çalışanlara da uygulanacağını kaydetti.

Filipinler kapanıyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Cuma günü, 13 milyon kişinin yaşadığı başkent Manila ve civarında kapanma önlemleri alınacağını açıkladı. Corona virüsünün Delta varyantının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılacak bu kapanma uygulaması 6-20 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

Tokyo civarında acil durum ilan ediliyor

Japon gazetesi Asahi Shimbun'un haberine göre Japonya'nın başkenti Tokyo'ya komşu olan bölgelerde 2-31 Ağustos tarihleri arasında acil durum edildi. Yaz Olimpiyatları'nın halen devam ettiği Tokyo ve Okinawa'da virüsün yayılması üzerine daha önce acil durum ilan edilmişti. Saitama, Chiba, Kanagawa ve Osaka, acil durum uygulaması altına girecek olan diğer bölgeler.

Tokyo'ya komşu diğer bölgeler olan Hokkaido, Ishikawa, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka'daysa acil durum öncesi önlemler uygulamaya konacak. Japonya'da acil durum ilan edilen bölgelerde alkollü içki satılan ya da karaoke yapılan mekanlar ve işyerleri faaliyetlerini durdurmak zorunda.

Acil durum öncesi önlemler alınan bölgelerdeyse işyerleri açık kalıyor, ancak alkollü içki satışı yapamıyor. Japonya'da Tokyo'daki Yaz Olimpiyatları'nın başlamasından bu yana rekor sayıda günlük Corona virüsü enfeksiyonu vakası kayda geçiyor.

Asahi Shimbun gazetesi, Japonya'daki günlük Corona vakalarının sayısının ilk kez 10 bini aştığını yazdı. Tokyo'da son 24 saatte 3 bin 865 vaka tespit edildi. Bu sayı, bir önceki gün 3 bin 177'ydi. Gazete ayrıca Tokyo Olimpiyatları'nda üçü sporcu 24 kişinin Corona virüsü testinin pozitif çıktığını bildirdi. Böylelikle Corona testi pozitif çıkan Olimpiyat Oyunları'yla bağlantılı kişi sayısı 193'e yükseldi.

Afrika ve Güney Amerika'da aşılama çok yavaş ilerliyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, Afrika'daki 54 ülkenin 47'sinin, WHO'nun en üst düzey karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi tarafından konan ve tüm üye ülkelerin Eylül ayına kadar nüfuslarının yüzde 10'unu aşılamasını öngören hedefe ulaşamayacak olmasından kaygılanıyor.

Çok sayıda Güney Amerika ülkesi de aşılama faaliyetlerinde geri kalmış durumda. Güney Amerika ve Karayipler ülkelerinde Corona pandemisi nedeniyle 1 milyon 250 bin kişi yaşamını yitirdi. Bu ülkeler, ihtiyaçları olan aşıları tedarik etmede de zorlanıyor. Arjantin, Brezilya ve Uruguay nüfuslarının yaklaşık yüzde 50'sini aşılarken diğer bazı Latin Amerika ülkelerinde aşılama oranı yüzde 30'larda seyrediyor. Honduras, Guatemala ve Venezuela'daysa aşılama oranı yüzde 10'un altında.

ABD, Başkan Biden'ın pandemiyi küresel çapta sona erdirme taahhüdü kapsamında bu ayın başında Güney Amerika'ya milyonlarca doz aşı gönderdi. Beyaz Saray'a göre bir milyon doz Johnson & Johnson aşısı Bolivya'ya, bir milyon doz Pfizer aşısı Paraguay'a, bir buçuk milyon doz Moderna aşısı da Guatemala'ya gönderildi.

Dünya genelinde düşük gelirli ülkelerde yaşayanların sadece yüzde 1,1'i en az bir doz aşı olabilmiş durumda.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin Cuma günü erken saatlerde açıkladığı verilere göre küresel çapta Corona vakalarının sayısı 196 milyon 634 bin 210.

