Delta Varyantı Tedbirleri Protestolara Yol Açtı

Corona virüsünün Delta varyantı nedeniyle Avrupa ülkelerinde vaka sayılarının katlanması üzerine sıkı önlemler alan hükümetlere karşı, protesto gösterileri yayıldı. Fransa, İspanya, Yunanistan'da halk "kendi vücudum karar benim" diyerek aşı sertifikası olmayanların, sosyal alanlara girmesini yasaklayan kararları protesto ettiler. Ancak "aşı olmazsa yeniden kapanırız" diyen hükümetlere halkın büyük çoğunluğu da destek veriyor.

Fransa Halk Sağlığı Merkezi, son 24 saat içinde 931'i yoğun bakımda olmak üzere halen 7 bin 47 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, hastaneden taburcu olan hasta sayısı hızının Delta varyantı nedeniyle azaldığı uyarısında bulundu. Delta varyantının diğer Corona virüsü varyantlarının önüne geçtiği ülkede, son 24 saat içinde Corona virüsü nedeniyle 143 kişi hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz hafta 2 bin civarında olan günlük vaka sayısı dün 8 bin 800 olarak açıklandı. Özellikle turistik bölgelerde vaka sayılarında hızlı artış gözlendi. Haziran ayı boyunca görülmeyen bu rakamın önümüzdeki hafta 15-20 binin üzerine çıkması bekleniyor. Fransa'da 36 milyon kişi ilk aşıyı oldu, 28 milyon kişiyse tümüyle aşılama sürecini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Delta varyantı nedeniyle beklenen 4'üncü dalganın önünü alabilmek için sosyal ve iş yaşamına katılmak isteyen Fransızlar'a aşı sertifikası zorunluluğu getiren yeni önlemler açıkladı. Bunun üzerine ülkede rekor üzerine rekor kırıldı; 3 günde 2,5 milyon kişi internet üzerinden aşı randevusu aldı, bir günde 1 milyona yakın kişi aşı oldu.

Fransa ve Yunanistan'da protestolar

Ancak açıklamaların ardından hükümetin, aşı sertifikası şartını uygulamayan cafe, bar lokanta ve işyerlerine 45 bin euro'ya kadar para, 1 yıla kadar da hapis cezası getiren bir kanun tasarısı hazırlaması ülkede aşı karşıtlarını ayaklandırdı. Fransa genelinde 19 bin kişi "Vücut bizim, aşı olup olmayacağımıza da biz karar veririz" diyerek,hükümeti "diktatör" olmakla suçladı. Aşı karşıtları önümüzdeki Cumartesi günü yeni ve daha büyük bir protesto eylemi çağrısı yaptı.

Yunanistan'da da Atina ve Selanik sokaklarına dökülen 4 bin kişi, Delta varyantına karşı yeni önlemler açıklayan hükümeti protesto etti. Son zamanlarda artan vakaların kalabalık eğlence mekanlarına bağlayan Yunan hükümeti, eğlence mekanlarını yalnızca aşılanan kişilere açtı, aşı sertifikası olmayanların bu mekana girişini yasakladı. Hükümetin 15 yaş üstü çcocukların aşılanmasınının yolunu açması da protestolara yol açtı. Göstericiler "Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin" ve "Aşı zehirine hayır diyoruz" pankartları taşıdılar. Halkın yarısının ilk doz aşıyı olduğu Yunanistan'da bugünden itibaren ebeveynlerinin izniyle 15 yaş üstü gençlerin aşılanmasına başlanacak.

Fransız hükümeti: "Protestolar azınlık öfkesi"

France Info Radyosu'nun konuğu olan Avrupa İşleri Bakanı Clemen Beaune, protestoları "Bir grup azınlığın öfkeli gösterisi" diye niteledi. Fransız bakan "diktatörlük" eleştirisini kınayarak "Kelimelerin kamusal tartışmalarda bir anlamı vardır. Şiddet, aşırılık ve aşırı kelimeler haklı değildir. Dünyada Fransa gibi birkaç ay içinde ücretsiz ve herkesin aşıya erişimini organize eden birçok diktatörlük olmasını isterdim. Aylarca danışarak birlikte çalışarak bu kararları aldık" dedi.

Dış Ticaret bakanı Franck Riester de "Özgürlükler, başkalarının özgürlüklerini tehdit ettiğiniz yere kadar gider. Biz büyük bir demokraside yaşıyoruz. Demokrasi demek, otorite yok anlamına da gelmez. Cumhurbaşkanı halkı korumak için doğru zamanda doğru karar almıştır" dedi.

İspanya yeniden kapanıyor

Turizm sezonu ve gerileyen vaka sayıları nedeniyle salgın tedbirlerini kaldıran İspanya da, sokağa çıkma yasağı ve önlemleri geri getireceğini açıkladı. İspanya ve Delta varyantı vakalarının yüzde 90'ı aştığı, Portekiz'e giden AB vatandaşları için de yeni sınırlamalar getirildi. Delta varyantının hızla yayıldığı Katalunya başta olmak üzere, İspanya'nın bazı bölgelerinde yerel yönetimler, gece kulüplerinin çalışma saatleri veya müşteri sayısı kısıtlamasını, sokağa çıkma yasağının yeniden başlatılmasını istedi.

Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clément Beaune, bundan böyle İspanya veya Portekiz'den dönen aşı olmayan Fransızlar'dan, 24 saatten daha kısa süre içinde yapılan PCR testi zorunluluğu getirdiklerini açıkladı. Beaune, önlemlerin bu hafta sonundan itibaren yürürlüğe gireceğini, negatif test sonucu getiren Fransızlar'a karantina zorunluluğu getirilmeyeceğini belirtti.

