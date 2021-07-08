Delta varyantından daha ölümcül! Lambda varyantı orman yangını gibi hızla yayılıyor

Doktorlar, İngiltere de dahil olmak üzere 30 ülkeyi etkisi altına alan "Lambda" varyantının Delta türünden daha ölümcül olabileceği konusunda uyarıyor. Malezyalı sağlık yetkililerine göre ilk olarak Peru'da ortaya çıkan mutasyonun "Delta varyantından daha bulaşıcı" olduğu öne sürülüyor.

Malezya Sağlık Bakanlığı söz konusu varyant hakkında Twitter'dan bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''Peru şu anda dünyadaki en yüksek ölüm oranını yaşıyor. Son 4 hafta içinde 30'dan fazla ülkede Delta varyantından daha tehlikeli olan yeni bir tür tespit edildi. Lambda türünün dünyadaki en yüksek ölüm oranına sahip ülke olan Peru'dan geldiğini söyleyebiliriz'' denildi.

AŞILARA KARŞI DİRENÇLİ Mİ?

Lambda, Güney Amerika ülkesinde hızla yayılıyor ve 100.000 kişi başına yaklaşık 500 ölüme neden oluyor. Bu, Şilili araştırmacıların varyantın Covid aşılarına dirençli olabileceğini öne sürmesine neden oldu.

Çin'den iki doz CoronaVac aşısı alan yerel sağlık çalışanlarında virüsü inceleyen Şili Üniversitesi'ndeki uzmanlar, Lambda'nın Brezilya ve İngiltere mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu söylüyor.

HENÜZ YETERLİ KANIT YOK

Uzmanlar ''Lambda varyantı proteininde bulunan mutasyonlar ilk kez, antikorları nötralize etmeye ve artan bulaşıcılığa kaçış sağladığını gösteriyor" diye yazdı. Ancak bu sonuçlar henüz yeterli veriye sahip değil. Öte yandan Lambda varyantı MRNA temelli aşılar tarafından üretilen antikorlara 'kısmi direnç' gösterse de, bu direncin enfeksiyona karşı korumada ciddi bir eksiklik yaratmasının mümkün olmadığını ortaya konuldu.

''ENDİŞE VERİCİ VARYANT''

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), daha ölümcül sonuçları olabilecek Lambda varyantını "endişe verici varyantlar" listesine ekledi. Dünya Sağlık Örgütü Viral Hastalıklar Uzmanı Dr. Jairo Méndez-Rico, Deutche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Lambda varyantının daha agresif olduğuna dair bir kanıt yok. Daha yüksek bir enfeksiyon oranı olasılığı olmasına rağmen, Gama veya Delta varyantları ile karşılaştırmak için henüz yeterince güvenilir çalışmalarımız bulunmuyor" dedi.

C.37 olarak da bilinen Lambda suşu, İngiltere dahil 30 ülkeye hızla yayılmadan önce ilk olarak geçen yıl Peru'da tespit edildi.

LAMBDA'NIN BELİRTİLERİ

Öte yandan yine Şili'de yapılan bir araştırmaya göre Lambda'nın "daha yüksek bulaşma oranına" sahip olduğuanun altı çizildi ve söz konusu Lambda'nın belirtilerine de dikkat çekildi. Buna göre yeni ve sürekli olan öksürük, 38 dereceden daha yüksek ateş, koku ve tat duyusunda kayıp belirtiler arasında gösteriliyor.



