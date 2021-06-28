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Delta varyantının baskın tür haline geldiği İngiltere'de son 149 günün en yüksek vakası

28.06.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 868 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle "son 149 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi. Ülkede Delta varyantı en baskın tür haline gelmişti.

Delta varyantının baskın tür haline geldiği İngiltere'de son 149 günün en yüksek vakası

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 128 bin 103'e yükseldi.
Son 24 saatte 22 bin 868 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 23 bin 275 vakanın saptandığı 30 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 755 bin 78'e çıktı.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 44 milyon 454 bin 511'e ulaşırken, bunlardan 32 milyon 583 bin 746'sına ikinci dozu aşı yapıldı.

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1505 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 1505 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 257'si yoğun bakımda bulunuyor.

DELTA VARYANTI EN BASKIN TÜR HALİNE GELMİŞTİ

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, "Alfa" (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) İngiltere koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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