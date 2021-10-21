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Delta varyantıyla mücadele eden Avustralya'da yeni karar! Zorunlu oldu

21.10.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele ve aşılama çalışmaları sürerken, ülkenin en büyük 3 süpermarket zinciri çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirdi.

Delta varyantıyla mücadele eden Avustralya'da yeni karar! Zorunlu oldu

Ülke genelinde faaliyet gösteren süpermarket devleri Woolworths ve Aldi, Avustralya'daki tüm personeli için Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirirken, Coles, yalnızca Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi’ndeki personelin zorunlu aşı olması gerektiğini duyurdu.

Şirket yönetimlerinden yapılan açıklamalara göre, gelecek aylarda yürürlüğe girecek aşı mecburiyeti uygulaması kapsamında, geçerli muafiyetleri bulunmayan tüm çalışanların aşı yaptırmaları gerekiyor.

Avustralya’da, aşıya uygun olan 16 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 85,8’i Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırırken, çift dozunu da yaptıranların oranı 70,8.

Tam aşılama oranlarının yüzde 70’in üzerine çıkmasıyla, 2020 mart ayından bu yana kapalı tutulan ülke sınırlarının, yurt dışındaki Avustralyalılara ve vize sahibi uluslararası öğrencilere öncelik verilerek gelecek ay yeniden açılması bekleniyor.

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KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 1592'YE ÇIKTI

Ülkenin diğer eyaletlerinde Kovid-19’dan yeni can kaybı bildirilmezken son 24 saatte Victoria eyaletinde 12, NSW’de 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Avustralya’da virüsten ölenlerin sayısı 1592’ye yükseldi.

Tam kapanmanın bu gece yarısı sona ereceği Victoria eyaletinde 2 bin 232, NSW’de 372 ve ACT’de 28 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla, ülke genelinde bir günde 2 bin 633 kişi virüse yakalandı.

Kovid-19’un ilk görüldüğü 25 Ocak 2020’den bu yana 152 bin 89 vakanın kaydedildiği Avustralya’da, 28 bin 913 aktif vakadan 275'i yoğun bakımda olmak üzere 1350 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avustralya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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