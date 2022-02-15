Deltacron alarmı! Koronavirüste yeni varyant... Resmi kayıtlara geçti: Hibrit virüs

Deltacron varyantı ortaya çıktı. Omicron daha bitmeden İngiltere'den gelen yeni haber koronavirüsle mücadelede endişe yarattı. İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, bir süredir kamuoyunda mutant virüs olarak da bilinen “Deltacron” varyantının resmi olarak tespit edildiğini duyurdu.

DELTACRON: DELTA + OMICRON

Delta varyantı ile Omicron varyantına aynı anda yakalanan hastalarda tespit edilen “Deltacron”un hibrit bir virüs olduğu kaydedildi.

DELTACRON'UN BELİRTİLERİ VE TEHLİKESİ

İngiltere’de bu varyantın tespit edildiği belirtilirken bu varyantın henüz ne kadar bulaşıcı ve tehlikeli olduğuna dair net bir bilgi olmadığı belirtildi.

DELTACRON KAÇ VAKADA VAR?

“Deltacron” varyantı vakalarının şu an düşük olduğu belirtilirken, toplam kaç vaka olduğunun açıklanmaması da bilim insanları ve doktorların tepkisini çekti.

Bilim insanları geçmişte de farklı varyantların bir araya geldiği mutant virüslerin ortaya çıktığını fakat bunların ciddi bir salgını tetiklemediğini söyledi.

