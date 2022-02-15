Deltacron varyantı konusunda İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından

yapılan açıklama endişe yarattı. Bu durum bir kez daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan aşıların yeterli olup olmadığının sorgulanmasına yol açtı. Mutant virüs olarak bilinen Deltacron varyantının ülkede görüldüğü aktarıldı. Koonuya ilişkin çıkan haberlerin ardından Deltacron varyantı nedir? Öldürücü mü? Türkiye'de var mı? Deltacron belirtileri nelerdir? gibi soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de Dünya'yı tedirgin eden açıklama sonrası Deltacron varyantına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

DELTACRON VARYANTI NEDİR?

Deltacron varyantı ile ilgili geçtiğimiz Ocak ayında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki bir grup bilim insanı açıklamada bulunmuştu. Kıbrıs Üniversitesi'nde biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, yaptığı açıklamada mutasyonu 'Deltacron' olarak isimlendirdiğini belirtip "Bu suşun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı olduğunu veya iki baskın suşa, delta ve omikron’a karşı galip gelip gelmeyeceğini gelecekte göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

DELTACRON ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Deltacron varyantına ilişkin ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

DELTACRON TÜRKİYE'DE VAR MI?

Deltacron'u Delta ve omikron varyantını birleşiminden oluştuğu biliniyor. Daha önce Güney Kıbrıs'ta 25 virüs vakası tespit edilmişti. İngiliz Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı da İngiltere’de bu varyantın tespit edildiğini duyurdu. Deltacron varyantı Türkiye'de ise henüz görülmedi.

DELTACRON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

