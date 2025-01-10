DEM, CHP'yi ziyaret etmişti! Canlı yayında duyurdu: "Öcalan silah bırakma çağrısı yapacak"

DEM heyetinin İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi sonrasında gündem hareketlenmişti. DEM heyeti, TBMM'deki partilerle tek tek görüşmeler yapmış ve bu görüşmelerde ne konuşulduğu merak edilmişti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Halk TV canlı yayınında DEM'in CHP'yi ziyaretini ele aldı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Günaydın, DEM heyetinin Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacağını aktardı.

İşte Günaydın'ın açıklamasından satır başları:

"GİZLİ KAPAKLI BİR İŞİN İÇİNDE CHP OLMAYACAK"

"Bir siyasi ziyaretler dizgesi var. Bütün partilerle birlikte CHP'yi de ziyaret ettiler. Biz şunu 'Burada saydamlık dışında herhangi bir işin tarafında yokuz. Gizli kapaklı bir işin içinde CHP olmayacak' dedik. Öcalan, Erdoğan ve Bahçeli'nin bir paradigma kurduğunu söylüyor. Biz o paradigmanın ne olduğunu bilmiyoruz.

"BÜTÜN HİKAYE 2,5 SAATTE Mİ KURGULANDI?"

28 Aralık günü Buldan ve Önder, Öcalan'ı ziyaret etti. Bu ziyaret 2,5 saat sürdü. Bütün bu hikaye o 2,5 saatte mi kurgulandı? Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de bir iş başlattı, 22 Ekim'de de Öcalan Meclis'te konuşun dedi. Bu bir sabah kalkıp kravatını bağlayıp konuşacağın bir mesele değildir. Bu işin içinde MİT'in olduğu konusunda şüphe duymuyorum. Bilgi sahibi olarak değil geçmiş deneyimlerden yola çıkarak söylüyorum.

"1 YILDIR BU İŞİN PİŞİRİLDİĞİ KANAATİNDEYİM"

Biz Türkiye'de demokratikleşmeden yanayız ama gizli kapaklı bir işin içinde olmayacağız. Geldiler heyet olarak. İmralı'yı ziyaret edenlerin yanına Ahmet Türk de eklenmiş olarak geldiler. Bunun aşağı yukarı 1 yıldır pişirildiği yönünde kanaat sahibiyim.

"SİLAH BIRAKIN ÇAĞRISI YAPACAK"

Öcalan bir çağrı yapacak. Bunları anlaşmaları öyle görünüyor. Çağrısında silahları bırakın diyecek. CHP-DEM görüşmesinde bu ifade edildi evet. Bu çağrının çeşitli segmentleri olacak. Avrupa tarafı, Türkiye tarafı, Suriye tarafı...