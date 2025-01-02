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  4. DEM heyeti harekete geçti! Bahçeli'yle bir araya gelecekler: Saati belli oldu

DEM heyeti harekete geçti! Bahçeli'yle bir araya gelecekler: Saati belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.01.2025 10:55
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DEM Parti'nin beklenen trafiği başlıyor. Partiden yapılan açıklamada bugün saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile saat 15.00'te ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşüleceği duyuruldu. DEM Parti heyetinde Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk yer alacak. Görüşmenin TBMM'de olması bekleniyor.

DEM heyeti harekete geçti! Bahçeli'yle bir araya gelecekler: Saati belli oldu

Türkiye'nin merakla beklediği görüşme için saat verildi. Geçtiğimiz günlerde İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyeti siyasilerle görüşmek için harekete geçti. İlk görüşme bugün saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile olacak. Gözler ardından saat 15.00'e çevrilecek. Öcalan için yaptığı çağrıyla gündemi belirleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o saatte DEM Parti heyetini Meclis'te kabul edilecek.

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HEYETTE KİMLER VAR?

Görüşmenin saati DEM Parti tarafından duyuruldu. Öte yandan DEM Parti'nin heyetinde yer alacak isimler ise Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli DEM Parti
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