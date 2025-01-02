DEM heyeti harekete geçti! Bahçeli'yle bir araya gelecekler: Saati belli oldu

Türkiye'nin merakla beklediği görüşme için saat verildi. Geçtiğimiz günlerde İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyeti siyasilerle görüşmek için harekete geçti. İlk görüşme bugün saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile olacak. Gözler ardından saat 15.00'e çevrilecek. Öcalan için yaptığı çağrıyla gündemi belirleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o saatte DEM Parti heyetini Meclis'te kabul edilecek.

HEYETTE KİMLER VAR?

Görüşmenin saati DEM Parti tarafından duyuruldu. Öte yandan DEM Parti'nin heyetinde yer alacak isimler ise Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk olarak belirlendi.