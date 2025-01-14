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DEM Parti'den Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Söylediği şu söz önemli

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.01.2025 13:52
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Siyaset gündeminin en önemli konusu olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı tartışılmaya devam ediyor. Bahçeli bugünkü konuşmasında yine önemli ifadeler kullanırken DEM Parti'den yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Bahçeli'nin özellikle bir cümlesine vurgu yaptı.

DEM Parti'den Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Söylediği şu söz önemli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ikinci görüşme çağrısına yanıt verdi. Bakırhan, "Çağrı için İmralı kapısı açılmalı" dedi.

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BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "DEM ile İmralı arasındaki ikinci görüşmede, terörün bittiği hiçbir şart öne sürülmeden açıklanmalıdır. Teröristler ya silahları gömmeli ya da silahlarıyla gömülmelidir. Ya da kaçınılmaz son onları beklemektedir. Altını çiziyorum; terörle pazarlık yapılmaz." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN YANIT

Bahçeli'nin çağrısına dair Bakırhan şu değerlendirmeyi yaptı:

Bahçeli'nin söylediği şu söz önemli. Sorunlar yok sayılarak çözülmez. Kürt meselesi, Kürt sorunu, Türkiye demokratikleşmesi diye Türkiye'nin sorunları var. Bunlar yok sayılarak çözülmez diyorum. İmralı'dan nasıl bir çağrının geleceğini biz de bilmiyoruz. Çağrının gelebilmesi için heyetin gitmesi gerekiyor, kapıların açılması gerekiyor. Bunu biraz hükümete, iktidara sormak gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Devlet Bahçeli DEM Parti
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