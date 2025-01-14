DEM Parti'den Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Söylediği şu söz önemli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ikinci görüşme çağrısına yanıt verdi. Bakırhan, "Çağrı için İmralı kapısı açılmalı" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "DEM ile İmralı arasındaki ikinci görüşmede, terörün bittiği hiçbir şart öne sürülmeden açıklanmalıdır. Teröristler ya silahları gömmeli ya da silahlarıyla gömülmelidir. Ya da kaçınılmaz son onları beklemektedir. Altını çiziyorum; terörle pazarlık yapılmaz." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN YANIT

Bahçeli'nin çağrısına dair Bakırhan şu değerlendirmeyi yaptı:

Bahçeli'nin söylediği şu söz önemli. Sorunlar yok sayılarak çözülmez. Kürt meselesi, Kürt sorunu, Türkiye demokratikleşmesi diye Türkiye'nin sorunları var. Bunlar yok sayılarak çözülmez diyorum. İmralı'dan nasıl bir çağrının geleceğini biz de bilmiyoruz. Çağrının gelebilmesi için heyetin gitmesi gerekiyor, kapıların açılması gerekiyor. Bunu biraz hükümete, iktidara sormak gerekiyor.