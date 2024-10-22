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  4. DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt: ‘Bu kadarını beklemiyorduk’

DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt: ‘Bu kadarını beklemiyorduk’

22.10.2024 12:37
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında kullandığı sözler Ankara kulislerinde adeta deprem etkisi yarattı. DEM Parti de Bahçeli’nin açıklamalarının ardından verdiği ilk tepkide şaşkınlığını gizlemeyerek "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı" yorumunu yaptı.

DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt: ‘Bu kadarını beklemiyorduk’

Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan sözleri Ankara kulislerinin bir numaralı gündemi oldu. DEM Parti kaynaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Şayet terörist başının tecridi kaldırıldırsa TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini haykırsın. Bu kararlılığı gösterirse yasal düzenlemenin yapılması ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın konu ülke gündeminden çıkarılsın. Hodri meydan buna varız, bunu dahi sineye çekmeye hazırız" sözlerine "Bu kadarını beklemiyorduk, tarihi bir konuşma yaptı" değerlendirmesi geldi. (Kaynak: Sözcü)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli DEM Parti
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