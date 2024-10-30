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  4. DEM Parti'den CHP'li Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki: Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalı

DEM Parti'den CHP'li Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki: Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.10.2024 11:40
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İstanbul'da sabah saatlerinde yapılan operasyonda CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. CHP'den gelen tepkilerin ardından bir sert açıklama da DEM Parti'den geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den CHP'li Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki: Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması siyasi gündeme bomba gibi düştü. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının tesadüf olmadığını ve derhal serbest bırakılması gerektiğini belirterek "Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalıdır" çağrısı yaptı.

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CHP'DEN SONRA DEM PARTİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in "terör" suçlamasıyla gözaltına alınması üzerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bir tepki geldi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması bir tesadüf değil. Son gelişmeleri 'önyargısız değerlendirmek' için bu yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir. Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer’in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj açıktır. Belli ki, Esenyurt Belediye Başkanı’nın kapsayıcı belediyecilik anlayışından, Kürt kimliğine ve kültürüne dönük çalışmalarından rahatsız olanlar yine iş başında. Esenyurt Belediyesi’ne yönelik bu saldırıya son verilmeli, Esenyurt Belediye Başkan’ı Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır. Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
DEM Parti Ahmet Özer
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