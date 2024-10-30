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DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu sorun 42 başbakan 13 cumhurbaşkanı gördü, çözülemedi! Ellerimiz açık ve havada

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.10.2024 15:46
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Erdoğan bugünkü konuşmasında Bahçeli'ye övgü dolu sözler sarf ederek 'tarihi fırsat' ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından DEM Parti'den de Erdoğan'a çağrı geldi. Açıklamada, "Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir." ifadelerine yer verildi.

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu sorun 42 başbakan 13 cumhurbaşkanı gördü, çözülemedi! Ellerimiz açık ve havada

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözleriyle ilgili, "Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir. DEM Parti olarak başından beri söylüyoruz; bizim ellerimiz müzakere için her zaman açık ve havadadır" dedi.

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ERDOĞAN SÖZLERİNİN HEMEN ARDINDAN AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki konuşmasına işaret ederek, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bizden önce grup toplantısı yaptı, biz de dikkatle izledik. Bugüne kadar herkes konuştu, düşüncelerini söyledi. Sayın Erdoğan'ın bu tartışmalarla ilgili ne düşündüğünü merak ediyorduk. Bugün Sayın Erdoğan, düşüncelerini ortaya koydu. Sayın Erdoğan'a sesleniyoruz; Sayın Erdoğan, tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz.

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"BU SORUN 42 BAŞBAKAN 13 CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ"

DEM Parti olarak, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye barışı konusundaki sözlerinizi önemli buluyoruz. Barış için adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir. Bu sorumluluğu kullanabilirsiniz. Gelin, barış için sorumluluk alın ve sizden önceki cumhurbaşkanlarının olduğu sayfanın yerine farklı bir sayfada yer alın. Bu sorun, 42 başbakan ve 13 cumhurbaşkanı gördü ve çözülmedi. Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir. DEM Parti olarak başından beri söylüyoruz; bizim ellerimiz müzakere için her zaman açık ve havadadır" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti
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