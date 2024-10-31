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DEM Parti'den 'Esenyurt' açıklaması: "Atanan kayyum yok hükmündedir"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.10.2024 15:31
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DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına tepki geldi. Hatimoğlu yaptığı açıklamada "Atanan kayyum yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den 'Esenyurt' açıklaması: "Atanan kayyum yok hükmündedir"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına DEM Parti'den tepki geldi. DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Esenyurt'ta yaptığı açıklamada "Bugün sözüm ona iç barış diyenler dün Esenyurt'a düzenlenen operasyonla iç barışa darbe vurmuşladır." diyerek iktidara yüklendi.

Hatimoğulları'nın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle,

-Dün atanan kayyum yok hükmündedir. Ahmet Özer bu ülkenin gururudur. Halkın iradesiyle seçilmiş bi belediye başkanına düzmece bir iddianameyle gözaltı gerçekleştirdiler. Bu nokyaları çok iyi biliyoruz, çok iyi tanıyoruz. Bu Ankara'daki Saray'dakinin ta kendisidir. Halkın iradesi gasp edilmiştir.

-Bugün sözüm ona iç barış diyenler dün Esenyurt'a düzenlenen operasyonla iç barışa darbe vurmuşladır.

"TEK VÜCUT OLMA ZAMANIDIR"

-Kayyum rejimine karşı duyarlı yurttaşlar olarak yarın başka bir belediyeyi hedeflemesinler diye tek vücut olma zamanıdır. Demokrasiyi, iç barışı hep birlikte talep etme zamanıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Belediyesi DEM Parti
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