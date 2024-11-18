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DEM Parti Esenyurt binasına polis baskını

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.11.2024 14:26
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Bugün sabah saatlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan DEM Parti binasına polis baskını gerçekleştirildi. Polis ekipleri, binada bulunan bazı kitap ve fotoğraflara el koyarken DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları ifadeye çağrıldı.

DEM Parti Esenyurt binasına polis baskını

DEM Parti Esenyurt ilçe binasına polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde baskın düzenlendi. DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları Rojda Yılmaz ile Abdullah Arınan’ın ifadeye çağrıldığı öğrenilirken parti binasında saat 11.00’a kadar süren arama sonrası polisin bazı kitaplara ve fotoğraflara el koyduğu ifade edildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti’nin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen açıklamada, polis ekiplerinin bina kapısını kırarak arama yaptığı kaydedildi.

Partiden gerçekleştirilen açıklamada "Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda devam edecektir" ifadelerine yer verildi

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Anahtar Kelimeler:
polis Esenyurt DEM Parti
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