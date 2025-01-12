DEM Parti heyeti, cezaevinde Yüksekdağ ile görüştü

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hem eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı hem de eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’i ziyaret eden DEM heyetinin görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü.

"ÇATIŞMALI MİRASI BU ÜLKENİN ÇOCUKLARI HAK ETMİYORLAR"

Süreçle ilgili de konuşan Önder, “5 sene önce bu cezaevinden tahliye olmuştum; yine burada konuşmuştuk. Bunu şunun için söylüyorum; 10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkansız olan 2 şey; yitip giden canlar ve zamandır. Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler, bütün ülkemizin onurudur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır ve onlara vereceğimiz en büyük armağan bu çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırma olacaktır. Ondan sonra hayatta olan herkese destek, hayatını kaybedenin geride bıraktığı yakınlarına bir yoldaş olmak hepimizin, toplum olarak boynumuzun borcudur. Biz bu ciddiyette ve samimiyetteyiz. En çok da biziz çünkü bu konuda yüreği yanan, bu konuda birinci dereceden sıkıntı çeken, bedel ödeyenler de bizleriz. Hepsinin acısını yüreğimizde hissediyoruz ve rahmetle anıyoruz. Barışa gelince şehitlerimize ve gazilerimize, borcumuzun altını böylece çizdikten sonra barış, çocuklarımızın gözüne bakarak kurmak zorunda olduğumuz bir şeydir. Çünkü çocuklar hiçbir dahillerinin olmadığı bir çatışmalı mirası bu ülkenin çocukları hak etmiyorlar. Hem sorumluluğumuzun hem vicdanımızın hem insan olmamızın gereği onlara barış içinde bir ülkeyi hazırlamak ve onlara bunu bırakmak” dedi.

"SİLAH KADAR ZARAR VEREN BİR DİL BU"

Tartışmalara ilişkin de konuşan Sırrı Süreyya Önder, “Çok spekülatif tartışmalar oluyor. İnanın silah kadar zarar veren bir dil bu. ‘Ülke bölünecek’, ‘Çift bayrak’, ‘Çift dil’ falan. Gündemimizde ne böyle bir şey var ne bunu tartıştık ne de bunun iması yapıldı. Böyle bir şey yok. Kurmaya çalıştığımız barıştır. Bu konuda fikrini değiştiren ya da kuşkusunu gidermek isteyen herkesle dediğimiz gibi görüşmeye, süreci, derdimizi anlatmaya, önerilerini, katkılarını, eleştirilerini, uyarılarını dinlemeye de hazırız. Hem parti olarak hem biz heyet olarak. Tek ricamız bu toksik dilin bir kenara bırakılması. Hani bir düstur vardır; ‘Söyleyeceksen hayır söyle.’ Dediğimiz gibi bu kadar açık ve şeffaf bir süreç yürütüyoruz ama bunun 2 anahtarı var; birisi ciddiyet, diğeri samimiyet. Herkesten de bunu asgari anlamda beklemek hakkımız. Çünkü bu mesele ne Ahmet Bey'in derdi ne Pervin Hanım'ın derdi ne benim derdim. Bu mesele başta da çocuklar olmak üzere bütün ülkemizin derdi. Onun için herkesten olumlu katkı bekliyoruz” diye konuştu.

Bir haftadır yollarda olduklarını söyleyen Önder, “Biz dilimizi değiştirmeyeceğiz. Bu şekil saldırgan bir dil kullananlara karşı bile gelebileceğimiz maksimum nokta bu. Samimiyetini halk takdir edecek. Çünkü yaklaşık bir haftadır yollardayız. Yolda görüyoruz biz. Boynumuza sarılan, barışı talep eden, elimizi çabuk tutmamızı isteyen, zaman zaman uyaran, bu konuda halkın vicdanı her zaman olduğu gibi doğruyu işaret ediyor ama güvercin kasaplarına, 2 gözden 4 ölüm bakanlara cevaz vermemek lazım. Bu da hepimizin sorumluluğu” ifadelerini kullandı.

"DERDİMİZ BARIŞI KURMAK"

Görüşme trafiğinin sürüp sürmeyeceği ve toplantının ne zaman yapılacağı sorularını da yanıtlayan Sırrı Süreyya Önder, “Bunları parti planlıyor şu an biz ne söylersek yanlış olabilir ama hiçbir toplumsal kesimi bu paylaşımın dışında bırakmayacağız. Derdimiz barışı kurmak. Yol vasıta en etkilisi hangisiyse onu yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır