DEM Parti heyeti harekete geçti! Önce Numan Kurtulmuş sonra Devlet Bahçeli... Peş peşe iki kritik görüşme

Türkiye'nin merakla beklediği görüşme için start verildi. Geçtiğimiz günlerde İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyeti siyasilerle görüşmek için harekete geçti. İlk görüşme bugün saat 14.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başladı. DEM Parti heyeti, TBMM'de Kurtulmuş'la görüştü.

DEM PARTİ HEYETİNDEN AÇIKLAMA: "UMUTLUYUZ"

Ardından kısa bir açıklama yapan heyet "Meclis’te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceğiz. Önerilerini dinledik, genel değerlendirme yaptık. Süreçten umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Gözler ise görüşmenin ardından saat 15.00'e çevrildi..

Öcalan için yaptığı çağrıyla gündemi belirleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o saatte DEM Parti heyetini Meclis'te kabul edilecek.

MHP lideri Devlet Bahçeli de görüşme için Meclis'e geldi.

HEYETTE KİMLER VAR?

Öte yandan DEM Parti'nin heyetinde Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yer aldığı görüldü.