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  4. DEM Parti heyeti harekete geçti! Önce Numan Kurtulmuş sonra Devlet Bahçeli... Peş peşe iki kritik görüşme

DEM Parti heyeti harekete geçti! Önce Numan Kurtulmuş sonra Devlet Bahçeli... Peş peşe iki kritik görüşme

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.01.2025 10:55
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DEM Parti'nin beklenen trafiği başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bugün saat 14.00'te Meclis'te bir araya gelen DEM Parti heyeti, saat 15.00'te ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşecek. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yer aldığı DEM Parti heyeti, Kurtulmuş'la yaptığı görüşmenin ardından 'Umutluyuz' mesajı verdi.

DEM Parti heyeti harekete geçti! Önce Numan Kurtulmuş sonra Devlet Bahçeli... Peş peşe iki kritik görüşme

Türkiye'nin merakla beklediği görüşme için start verildi. Geçtiğimiz günlerde İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyeti siyasilerle görüşmek için harekete geçti. İlk görüşme bugün saat 14.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başladı. DEM Parti heyeti, TBMM'de Kurtulmuş'la görüştü.

DEM PARTİ HEYETİNDEN AÇIKLAMA: "UMUTLUYUZ"

Ardından kısa bir açıklama yapan heyet "Meclis’te temsil edilen tüm partileri ziyaret edeceğiz. Önerilerini dinledik, genel değerlendirme yaptık. Süreçten umutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Gözler ise görüşmenin ardından saat 15.00'e çevrildi..

Öcalan için yaptığı çağrıyla gündemi belirleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli o saatte DEM Parti heyetini Meclis'te kabul edilecek.

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MHP lideri Devlet Bahçeli de görüşme için Meclis'e geldi.

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HEYETTE KİMLER VAR?

Öte yandan DEM Parti'nin heyetinde Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yer aldığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli DEM Parti
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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Sevinenler alkış tutanlar gitsin kan testi yaptirsin.
şehitlere en çok sözde mhp sahip çıkıyordu, cenazalere katılan chp lilere kin kusuyorlardı, demek ki hep göstermelikmiş, kadere bak. ateş düştüğü yeri yakar
Olması gereken güzel şeyler oluyor olmalı da.Artık ne kürt ne türk gençleri ölmesin,huzur içinde yaşamak hepimizin hakkı
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