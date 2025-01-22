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  4. DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı'ya gidiyor

DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı'ya gidiyor

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.01.2025 09:08
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DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidecek. DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı'ya gidiyor

DEM Parti, ikinci İmralı görüşmesi için pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvurunun olumlu yanıtlanması üzerine DEM Parti heyeti bugün yeniden İmralı'ya giderek, PKK elebaşı ile görüşecek.

GÖRÜŞME HEYETİ İLK GÖRÜŞMEYLE AYNI

Görüşme heyetinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan yer alıyor. Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinin bugün yeniden İmralı Adasına gideceği belirtilerek, "Görüşme heyeti bir önceki heyetle aynıdır" denildi.

Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası DEM Parti
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