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DEM Parti heyetinden 'İmralı' açıklaması: 'Öcalan'ın çalışmaları devam ediyor'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2025 14:55
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İmralı'yı ikinci kez ziyaret eden DEM Parti heyetinden yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmaları devam ediyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra açıklamalar yapılacak." denildi. Öte yandan açıklamadaki, "Öcalan öncelikle Bolu’da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir." ifadeleri dikkat çekti.

DEM Parti heyetinden 'İmralı' açıklaması: 'Öcalan'ın çalışmaları devam ediyor'

DEM Parti heyeti pazartesi günü ikinci hez teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için İmralı adasına gitmişti. Heyetten yeni bir açıklama geldi. DEM heyeti Öcalan'ın çalışmalarının devam ettiğini ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra açıklama yapılacağını duyurdu.

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DEM Parti'nin açıklamasının tamamı şu şekilde;

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası’nda Sayın Abdullah Öcalan‘la bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Sayın Öcalan öncelikle Bolu’da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir.

Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur. Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz.”

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ÖCALAN HANGİ MESAJLARI GÖNDERMİŞTİ?

Buldan ve Önder, 28 Aralık’ta Abdullah Öcalan’la görüşmüştü. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın Abdullah Öcalan’la görüşmesinin ardından DEM Parti görüşmenin detaylarını paylaştı. Öcalan, Bahçeli’nin çağrısına yeşil ışık yakarken, “Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan DEM Parti
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