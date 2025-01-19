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DEM Parti İmralı'yla ikinci görüşme için harekete geçiyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2025 10:24
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DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyetin İmralı'da ikinci görüşme için pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacağı belirtildi.

DEM Parti İmralı'yla ikinci görüşme için harekete geçiyor

Siyaset gündeminin 1 numaralı gündemi olan 'Öcalan' çıkışı sonrası DEM Parti bir kez daha harekete geçiyor. Önce İmralı'yı ardından siyasi partileri ziyaret eden heyet terörist elebaşı Öcalan'la bir kez daha görüşmek için yarın başvuru yapacak. Geçtiğimiz günlerde DEM Parti'den, İmralı ziyareti ve siyasilerle yapılan görüşmelere ilişkin, "Hemen tüm görüşmeler, samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir." açıklaması gelmişti.

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DETAYLARI PAYLAŞMIŞLARDI

DEM Parti Genel Merkezinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, İmralı ziyareti ve sonrasında siyasiler ile cezaevindeki isimlerle gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

DEM Parti heyetinin, İmralı'da 28 Aralık 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğü anımsatılan açıklamada, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la başlayan ziyaret ve görüşmelerin MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisinin başkan ve temsilcileriyle devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 11-12 Ocak'ta cezaevlerinde eski HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra Leyla Güven ve Selçuk Mızraklı gibi isimlerle de görüşme yapıldığı belirtildi.

Ziyaret gündemlerinin ana eksenini, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin sonuçlarının aktarımı ve ortaya çıkan yeni durumun karşılıklı değerlendirilmesinin oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "Hemen tüm görüşmeler, samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası DEM Parti
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