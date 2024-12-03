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  4. DEM Parti'nin 'Abdullah Öcalan' dilekçesi hakkında açıklama geldi

DEM Parti'nin 'Abdullah Öcalan' dilekçesi hakkında açıklama geldi

03.12.2024 15:10
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DEM Parti, Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığına dilekçe vermişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dilekçeyle ilgili açıklama geldi.

DEM Parti'nin 'Abdullah Öcalan' dilekçesi hakkında açıklama geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin Öcalan ile görüşme dilekçesiyle ilgili, "Geçen hafta dilekçe ulaştırıldı. Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek." dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Abdullah Öcalan DEM Parti
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