DEM Parti'nin 'Abdullah Öcalan' dilekçesi hakkında açıklama geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin Öcalan ile görüşme dilekçesiyle ilgili, "Geçen hafta dilekçe ulaştırıldı. Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek." dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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