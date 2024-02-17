DEM Parti'nin Ankara adayları belli oldu!

DEM Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu. DEM Parti'nin Ankara adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olarak belirlendi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu’nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Yapılan açıklamada Doğan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Eşbaşkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olduğu duyuruldu.
DEM Parti'nin açıklanan diğer adayları şöyle:
Urfa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Celallettin Ekmen- Gülser Yıldırım
Antep Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Selman Tutumlu
Malatya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Abdulvahap Ekim- Sevim Şimşek Bayram
Bursa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
İhsan Seylan- Bilmez Erboğa
Konya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Gülbahar Gündüz- Bülent Kılıç
Kocaeli Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Hasan Özgüneş- Selda İlgöz Koçyiğit
Aydın Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Suzan Koç- Naif Kanat
Osmaniye Belediye Eşbaşkan Adayları
Ziver Gümüş- Zilan Karagüzel
Kilis Belediye Eşbaşkan Adayları
Ahmet Üçer- Azize Akoğlu
Elazığ Belediye Eşbaşkan Adayları
Hayrettin Kaya
Adıyaman Belediye Eşbaşkan Adayları
Meryem Ceritli- Bahattin Bilgin
Dersim Belediye Eşbaşkan Adayları
Cevdet Konak- Birsen Orhan
Kocaeli Dilovası Belediye Eşbaşkan Adayları
Mustafa Avcı- Şevin Coşkun