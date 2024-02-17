DEM Parti'nin Ankara adayları belli oldu!

DEM Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu. DEM Parti'nin Ankara adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olarak belirlendi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu’nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yapılan açıklamada Doğan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Eşbaşkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olduğu duyuruldu.

DEM Parti'nin açıklanan diğer adayları şöyle:

Urfa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları

Celallettin Ekmen- Gülser Yıldırım

Antep Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları

Selman Tutumlu

Malatya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları

Abdulvahap Ekim- Sevim Şimşek Bayram

Bursa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları

İhsan Seylan- Bilmez Erboğa

Konya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları

Gülbahar Gündüz- Bülent Kılıç

Kocaeli Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları

Hasan Özgüneş- Selda İlgöz Koçyiğit

Aydın Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları

Suzan Koç- Naif Kanat

Osmaniye Belediye Eşbaşkan Adayları

Ziver Gümüş- Zilan Karagüzel

Kilis Belediye Eşbaşkan Adayları

Ahmet Üçer- Azize Akoğlu

Elazığ Belediye Eşbaşkan Adayları

Hayrettin Kaya

Adıyaman Belediye Eşbaşkan Adayları

Meryem Ceritli- Bahattin Bilgin

Dersim Belediye Eşbaşkan Adayları

Cevdet Konak- Birsen Orhan

Kocaeli Dilovası Belediye Eşbaşkan Adayları

Mustafa Avcı- Şevin Coşkun







