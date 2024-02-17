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DEM Parti'nin Ankara adayları belli oldu!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
17.02.2024 14:26 | Son Güncelleme:
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DEM Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu.

DEM Parti'nin Ankara adayları belli oldu!

DEM Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu. DEM Parti'nin Ankara adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olarak belirlendi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu’nca (MYK) alınan kararlara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yapılan açıklamada Doğan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Eşbaşkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olduğu duyuruldu.

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DEM Parti'nin açıklanan diğer adayları şöyle:

Urfa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Celallettin Ekmen- Gülser Yıldırım

Antep Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Selman Tutumlu

Malatya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Abdulvahap Ekim- Sevim Şimşek Bayram

Bursa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
İhsan Seylan- Bilmez Erboğa

Konya Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Gülbahar Gündüz- Bülent Kılıç

Kocaeli Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Hasan Özgüneş- Selda İlgöz Koçyiğit

Aydın Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları
Suzan Koç- Naif Kanat

Osmaniye Belediye Eşbaşkan Adayları
Ziver Gümüş- Zilan Karagüzel

Kilis Belediye Eşbaşkan Adayları
Ahmet Üçer- Azize Akoğlu

Elazığ Belediye Eşbaşkan Adayları
Hayrettin Kaya

Adıyaman Belediye Eşbaşkan Adayları
Meryem Ceritli- Bahattin Bilgin

Dersim Belediye Eşbaşkan Adayları
Cevdet Konak- Birsen Orhan

Kocaeli Dilovası Belediye Eşbaşkan Adayları
Mustafa Avcı- Şevin Coşkun

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Ankara DEM Parti
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