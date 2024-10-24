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DEM Parti'nin 'Öcalan' açıklaması merak ediliyordu: "İmralı hazır, Öcalan hazır, devlet hazır mı?"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
24.10.2024 15:42
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışından sonra dün de DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan İmralı cezaevinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Yaşananların ardından DEM Parti tarafından yapılacak açıklama ise merak konusu oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İmralı hazır, Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Demokratik siyaset hazır, Öcalan da hazır? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve bu çağrıyı destekleyenlerde" dedi.

DEM Parti'nin 'Öcalan' açıklaması merak ediliyordu: "İmralı hazır, Öcalan hazır, devlet hazır mı?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı konuşma siyasilerin gündemini belirledi. Bahçeli'nin grup toplantısından bu yana siyasilerin açıklamalarının en üst sırasında bu konu yer aldı.

ÖCALAN'IN YEĞENİ İMRALI'YA GİTTİ

Bahçeli'nin çağrısından sonra PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'da Öcalan ile görüştü. Yaşanan gelişmenin ardından DEM Parti'nin nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

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"İMRALI HAZIR, ÖCALAN HAZIR, DEVLET HAZIR MI?"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan parti merkezinde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Ömer Öcalan'ın görüşmeden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımını hatırlatan Doğan, "Üç satır gibi görünen, üç cümle gibi görünen bu mesaj, kendi içinde pek çok mesajı barındırıyor. Birincisi tecridin devam ettiğini kendi beyan ediyor. İkincisi, koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik gücü olduğunu söylüyor. Yani İmralı hazır, Öcalan hazır, peki devlet hazır mı?" dedi.

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"SIRA BU ÇAĞRIYI YAPANLAR VE BU ÇAĞRIYI DESTEKLEYENLERDE"

Doğan açıklamasının devamında ise "Demokratik siyaset hazır, Öcalan da hazır? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve bu çağrıyı destekleyenlerde. Söz söylendi bir kere, artık bu sözü hayata geçirme zamanı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan DEM Parti
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