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  4. DEM Parti'nin Öcalan başvurusu için Bakan Tunç'tan yeni açıklama

DEM Parti'nin Öcalan başvurusu için Bakan Tunç'tan yeni açıklama

10.12.2024 11:11
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DEM Parti'nin 26 Kasım'da Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruda sonuç bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

DEM Parti'nin Öcalan başvurusu için Bakan Tunç'tan yeni açıklama

DEM Parti'nin Abdullah Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Resmi dilekçe Adalet Bakanlığında değerlendiriliyor.

Bakan Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri oturumu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşme başvurularına ilişkin, "26 Kasım'daydı başvuru dilekçesi. Dilekçeyi aldık, o zaman da söylediğim gibi 'Değerlendiriyoruz' demiştik. Bu süreç devam ediyor. Burada uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Abdullah Öcalan DEM Parti
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