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  4. DEM Parti Van il binasına polis müdahalesi! Terör örgütü lehine slogan atanlar gözaltına alındı

DEM Parti Van il binasına polis müdahalesi! Terör örgütü lehine slogan atanlar gözaltına alındı

29.07.2024 19:59
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29.07.2024 19:59
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Van'da Dem Parti il binasında müdahale eden polis ekipleri, terör örgütü PKK lehine slogan atan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

DEM Parti Van İl Örgütü önünde bir araya gelen bir grup, tutuklamaları halay çekerek protesto etmek istedi.

Van'daki protestoya Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dinar ile çok sayıda DEM Partili yönetici de katıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Davul zurna eşliğinde halay çeken gruba polis, slogan attıkları gerekçesi ile müdahale etti. DEM Parti İl Örgütü binasına baskın düzenleyen polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Van'daki gerginliğin devam ettiği öğrenildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
baskın DEM Parti
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