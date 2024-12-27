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DEM Parti'ye İmralı izni! Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pelvin Buldan yer alacak! Bakan Tunç'tan açıklama

27.12.2024 20:26
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Adalet Bakanlığı DEM Parti'nin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme başvurusuna olumlu yanıt verdi. TBMM'deki görüşmeler sırasında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler" dedi. Heyette DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pelvin Buldan yer alacak.

DEM Parti'ye İmralı izni! Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pelvin Buldan yer alacak! Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanlığı DEM Parti'nin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme başvurusuna olumlu yanıt verdi. DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pelvin Buldan'ın yarın ya da 29 Aralık'ta İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacağını belirtti. Tunç, "DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler." ifadelerini kullandı.

"BU GÖRÜŞMENİN SAĞLANMASINDA YARAR VAR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuşmuştu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
DEM Parti
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