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DEM Partili Ayşegül Doğan, MHP'li Adan'dan izin aldı! Meclis'te Kürtçe selamlama

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
18.12.2024 01:11
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Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dikkat çeken anlar yaşandı. DEM Partili Ayşegül Doğan, TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan'dan izin alarak genel kurulda Kürtçe selamlama yaptı. O anlar dikkatlerden kaçmazken, yaşananlar Meclis tutanaklarına geçti.

DEM Partili Ayşegül Doğan, MHP'li Adan'dan izin aldı! Meclis'te Kürtçe selamlama

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde dikkat çeken anlar yaşandı. TBMM Başkanvekili, MHP'li Celal Adan'ın oturumu yönettiği sırada DEM Parti Milletvekili Ayşegül Doğan, konuşmasına Kürtçe bir selamlamayla başladı.

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"YILMAZ'A KENDİ ANA DİLİMDE HOŞ GELDİNİZ DİYEBİLİYOR MUYUZ?

Doğan o sırada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a kendi ana dilimde hoş geldiniz diyebiliyor muyuz?" diye sordu.

ADAN'DAN İZİN ÇIKTI

Doğan'ın bu talebine Adan'dan olumlu cevap geldi. Adan'ın "Tabi tabi buyurun" demesi üzerine ise DEM Partili Doğan Kürtçe olarak "Hoş geldiniz" dedi.

Meclis'te yaşanan bu anlar dikkatlerden kaçmadı. Yaşananlar ise tutanaklara da geçti.

Anahtar Kelimeler:
MHP Kürtçe DEM Parti
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