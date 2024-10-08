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  4. DEM Partililerle tokalaşmıştı! Devlet Bahçeli elini neden uzattığını açıkladı

DEM Partililerle tokalaşmıştı! Devlet Bahçeli elini neden uzattığını açıkladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.10.2024 10:57
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Geçtiğimiz hafta Meclis'te DEM Partililerle tokalaşması gündem olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni açıklama geldi. 'Uzattığım el Türkiye partisi olun teklifidir' diyen Bahçeli, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

DEM Partililerle tokalaşmıştı! Devlet Bahçeli elini neden uzattığını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yönelik azgın, ihtiras ve iştahları nasıl görmezden gelelim. Kale duvarlarımızın önünde mevzi kazan, siyonist ve emperyalist canileri hangi hakla yok sayalım. Günden güne körüklenen bölgesel yangının kapımıza dayandığı belliyken, hala birbirimizin ayağına basmakla, ensesine tokat atmakla, açığını aramakla vakit mi kaybedelim." dedi.

DEM Parti'yle tokalaşması gündem olan Bahçeli ayrıca, "DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutumumu siyasi nezaketten öte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni Anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler mayın tarlasında söğüt gölgesi araya zavallı biçarelerdir." ifadelerini kullandı.

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Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

  • DEM Parti'ye uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' temenni ve teklifidir. DEM'e düşen sorumluluk, uzanan elin kıymet hükmünü anlaması, Türkiye partisi olma yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir.

  • Özgür Bey'in düne kadar aslı astarı olmaya, ipe sapa gelmeyen konularla ilgili MHP'ye saldırması, siyasetin dışına savrulması, şuur kaybına uğrayıp bizimle ilgili atıp tutması, hakkaniyet ve hassasiyet ölçüsüyle bağdaşmayan seviyesizlikti.

  • İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir. BM, bu tarihi ertelenemez görevi derhal üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli DEM Parti
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