Demans hastası çift, Mors alfabesini kullanarak huzurevinden kaçtı

Tennessee Sağlık Bakanlığı'nın belgelerine göre eyaletin Lebanon kentinde bulunan huzurevindeki çift elektronik kapı kilidini deşifre etmeyi başardı. Demans ve alzaymır hastası çiftin kimliği belgelerde belirtilmedi.

Tennessean'ın haberine göre bir yabancı, çifti iki blok ötede bulana kadar çift yarım saat boyunca kaybolmuş biçimde yürüdü. Askeri deneyimlerini kullanan çiftin Elmcroft isimli yaşlılara hizmet veren şirketin Lebanon tesisinde kaldığı bildirildi.

Belgelerde yer alan bilgiye göre çiftin kaçtığı binanın kapısı elektronik şifreyle korunuyordu.

MORS ALFABESİNİ KULLANDILAR

Tesiste çalışanları hayrete düşüren olayda ismi belirtilmeyen kişilerden biri "daha önce orduda Mors alfabesiyle çalıştığını" ve bu deneyimini kapının şifresini çözmek için kullandığını belirtti.

Çiftin tesisten kaçmasının ardından eyalet yetkilileri Elmcroft'a 2 bin dolar (yaklaşık 17 bin TL) para cezası verdi.

Tesisin, eyalet yetkililerine benzer bir olayın tekrarlanmaması için binada kalanları daha sık kontrol edeceğini belirttiği aktarıldı. Şirket ayrıca tüm şifreleri değiştirdiğini söyledi.

Şirket adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Sakinlerimizin güvenliği en büyük önceliğimiz. Her ikisinin de aramıza sağ salim dönmesinden müteşekkiriz. Olayın gerçekleşmesinden hemen sonra yetkilileri ve aileleri bilgilendirdik ve yetkililerle ortak hareket ettik.

