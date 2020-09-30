Demans nedenleri arasında yer alıyor! İşitme kaybı önlenebilirse...

Yapılan açıklamaya göre, Dünya Alzheimer Ayı kapsamında Demant Türkiye tarafından düzenlenen "İşitme Sağlığı Buluşmaları" bilgilendirme toplantısı, Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Topçular ve İstanbul Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataş sözcülüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Barış Topçular, demansın, zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumu olduğunu aktardı.

Topçular, dünyada 50 milyon civarında demans (bunama) vakası görüldüğünü ancak bu sayının 2050 yılında 152 milyona çıkmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Hızla yaşlanan toplumlarda, alzaymır ve diğer demans hastalıklarının en sık görülen sağlık problemleri arasında yer aldığına işaret eden Prof. Dr. Topçular, şu bilgileri verdi:

"Alzaymır hastalığı, demans hastalıklarının yaklaşık üçte ikisinin sorumlusudur ve dünyada her 3 saniyede bir hastaya demans teşhisi konuluyor. Başta alzaymır olmak üzere diğer pek çok demansa erken dönemde tanı konulamamaktadır. Unutkanlık ve diğer zihinsel yakınmalar ile gelen hastalar mutlaka detaylı bir şekilde muayene edilmeli ve gerekirse detaylı testler yapılmalıdır. Erken tanı, hasta ve hasta yakınlarına gerekli desteğin verilmesi, sosyal ve hukuksal düzenlemelerin yapılması, uygun tedavilere başlanması için büyük önem taşımaktadır."