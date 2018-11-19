Demans nedir? Demans hastalığı kimlerde sık görülür, tedavisi nasıldır?

SİGARA ve ALKOL BUNAMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

İnsan ömrü uzadıkça alzheimer, bunama gibi hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. Kadınlarda, kalp damar hastalarında, sigara ve alkol tüketenlerde daha sık görülen bunamada en önemli sorun erken tanı. Özellikle ailesinde bu tür sorunu olanların rutin kontrollerinin yapılması gerektiğini söyleyen Liv Hospital Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Asena Akdemir “Unutkanlık gibi bir belirti varsa mutlaka ayrıntılı araştırılma yapılması gerekir. Unutmayalım demansı oluşturan bazı hastalıklar tedavisi mümkün hastalıklardır” diyor. Prof. Dr. Asena Akdemir bunama hastası olanlara ve yakınlarına önerilerde bulundu.

DEMANS NEDİR?

Demans (bunama) unutkanlıkla seyreden bir hastalık grubuna verilmiş genel bir isimdir. Bu grupta en tanınmış hastalık alzheimer’dır. Şeker, tansiyon gibi hastalıklar tedavi edilmediği takdirde bunama yapabilir. İnsan ömründeki uzama da düşünülürse bunama için yeniçağın hastalığı denilebilir. Yavaş başlayan sinsi bir hastalıktır.

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?