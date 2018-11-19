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Demans nedir? Demans hastalığı kimlerde sık görülür, tedavisi nasıldır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.11.2018 12:55 | Son Güncelleme

En belirgin özelliği unutkanlık olan demans (bunama) hastalığına neden olan bazı faktörler tedavi edilebilir niteliktedir. Özellikle ailesinde bunama hastalığı olan kişiler risk grubunda iken,daha çok kadınlar, kalp damar hastalığına sahip kişiler sigara ve alkol kullananlarda da sık görülebilir. İşte bunama hastalığa yakalanan kişilerin ve yakınlarının dikkat etmesi gereken unsurlar.

Demans nedir? Demans hastalığı kimlerde sık görülür, tedavisi nasıldır?

SİGARA ve ALKOL BUNAMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

İnsan ömrü uzadıkça alzheimer, bunama gibi hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. Kadınlarda, kalp damar hastalarında, sigara ve alkol tüketenlerde daha sık görülen bunamada en önemli sorun erken tanı. Özellikle ailesinde bu tür sorunu olanların rutin kontrollerinin yapılması gerektiğini söyleyen Liv Hospital Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Asena Akdemir “Unutkanlık gibi bir belirti varsa mutlaka ayrıntılı araştırılma yapılması gerekir. Unutmayalım demansı oluşturan bazı hastalıklar tedavisi mümkün hastalıklardır” diyor. Prof. Dr. Asena Akdemir bunama hastası olanlara ve yakınlarına önerilerde bulundu.

DEMANS NEDİR?

Demans (bunama) unutkanlıkla seyreden bir hastalık grubuna verilmiş genel bir isimdir. Bu grupta en tanınmış hastalık alzheimer’dır. Şeker, tansiyon gibi hastalıklar tedavi edilmediği takdirde bunama yapabilir. İnsan ömründeki uzama da düşünülürse bunama için yeniçağın hastalığı denilebilir. Yavaş başlayan sinsi bir hastalıktır.

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

• Kadın olmak
• Düşük eğitim düzeyi
• Kalp damar hastalıkları
• Yüksek kolesterol
• Sigara ve yoğun alkol tüketimi
• Ailede benzer hastalık olması

TEDAVİSİ VAR MI?

Başladıktan sonra geri dönüşü olmadığından koruyucu hekimlik daha önemlidir. Bazı ilaçlarla ilerleyişi yavaşlatılabilir ya da durdurulabilir. Hastalığın belirtilerini azaltmak ve hastaların günlük yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak tedavi hedeflerindendir. Düzenli fiziksel egzersizin koruyucu olduğu ile ilgili pek çok yayın vardır. Yeni bir dil öğrenmek ya da yeni bir spora başlamak gibi ileri yaşlarda farklı bir aktiviteye başlamak da önerilir. Düzeltilebilir demans nedenleri arasında guatr benzeri hastalıklar, vitamin eksiklikleri de olduğundan bunların mutlaka gözden geçirilmesi gerekir.

YALNIZSA TÜKENMİŞLİK SENDROMU GELİŞEBİLİR

Hastalığın evresine göre sorunlar değişir, ileri evrede yatakta bakım gerektiğinden buna yönelik düzenleme şarttır. Her evrede bakım veren kişiye fiziksel ve psikolojik anlamda destek gerekebilir. Bu kişiler özellikle yalnızlarsa tükenmişlik sendromu gelişebilir. Sürekli gezinme isteği, evden uzaklaşmalar, düşmeler hastaların yaşayacağı sorunlardandır. Hastalar hırçınlık hatta saldırganlık yapabilir. İlk evrelerde yalnız yaşayan hastalarda unutkanlık nedeniyle ev içi kazalar olabilir. Ocağın açık kalması, sıcak suyla banyo yapma sık görülür. Evde bakım veren birinin varlığı destekleyicidir.

BUNAMAYI ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

• Akdeniz tipi beslenme gerekir.
• Günde 1 saat yürüyüş yapılmalıdır.
• 50 yaşından sonra yeni bir aktivite edinilebilir(Yeni bir dil, yeni bir spor ya da yeni bir müzik aleti).
• Sıkı sosyal ilişkiler kurulmalıdır.
• Demans önlenebilir bir hastalıktır. Bunama insan ömrü uzayınca kaçınılmazmış gibi gelmeye başladı. 50 yaşından sonra zihin işleyişi kontrol edilmelidir.
• Ev içinde hastalar için düzenleme gerekebilir. Akşam kapıların kilitlenmesi, balkon kapılarının iptali, odaların kapısına resimlerin asılması, okuyabilecekleri büyüklükte saatin göz hizasında bir yerde asılı olması küçük ama işe yarar önlemlerdir.
• Hastanın kaybolması riski için giysilerin içine ad ve adresi belirten bir yazının dikilmesi de hayat kurtarıcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
demans hastalığı Bunama

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