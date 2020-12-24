Demans nedir? Demans hastalıkları nasıl anlaşılır?

Demans unutkanlığın ön planda olduğu birçok hastalığa verilen genel bir kavramdır. En bilinen demans hastalıkları alzheimer ve parkinson olsa da pek çok farklı etken demansa sebep olabilmektedir. Demans tanısı konulan bazı hastalıkların kesin tedavisi olmazken, bazıları tedavi ile düzelebilmektedir. Demans Nedir? Demans hastalıkları arasında herhangi birisinin etkisi ile oluşan demans hastalığı yaşlılık döneminde sıklıkla görülse de yaşlanma öncesinde de görülebilir. Esasında demans bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkar. Tüm demansların ortalama yüzde 50’si alzheimer temeline dayanır. “Demans nedir?” sorusuna verilebilecek en net cevap; zihinsel faaliyetlerin çeşitli hastalıklar nedeni ile sona ermesidir. Demans kelimesinin kökeni Latinceye dayanır. “Mens” kelimesi Latince’de zihin anlamına gelir. Kelime anlamı olarak “zihnin yitirilmesi” demektir. Demans Hastalığının Oluşma Nedenleri Nelerdir? “Demans nedenleri nelerdir?” sorusuna en doğru cevabı verebilmek için öncelikle beynin işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olmak gerekir. Esasında beyin hücrelerinin tamamı birbiri ile bağlantılı olarak çalışma gösterir. Bu işleyişte beyin bölümlere ayrılır ve her bir bölüm belirli bir duygu ya da işleyişten sorumludur. Demans hastalıkları arasından herhangi birisinin görülmesi sonrasında bu hastalıkların beyne zarar vermesi nedeniyle bunama durumu oluşmaya başlar.

Demans Hastalıkları Nelerdir? Demans hastalıkları olarak ifade edilen oldukça fazla hastalık türü vardır. Ancak bunlar arasında en yaygın olarak görülenleri şunlardır; Tümör

Tüm menenjit hastalıkları

Alzheimer

Parkinsona bağlı oluşabilecek demans hastalığı

Damar tıkanıklığına bağlı olarak oluşabilecek demans

Lewy cisimcikli demans

Hungtington hastalığı

AIDS

Sifiliz

Hormonlara bağlı rahatsızlıklar

Vitamin eksikliğine bağlı oluşan demans Alzheimer ve Demans Hastalığı Arasındaki Farklar Nelerdir? Demans ve Alzheimer farkı için söylenebilecek en doğru ifade; demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile giden hastalıkların hepsine verilen genel isimdir. Alzheimer ise demansa sebep olabilen daha özel bir hastalıktır. Alzheimer hastalığında beyinde belirli proteinler kaybolur ve bu nedenle unutkanlık meydana gelir. Ancak demans hastalığında beyinin genel olarak hücrelerinin işleyişi bozulur. Yaşamsal rutinler bile unutulacak hale gelir. Bu nedenle Alzheimer olan tüm hastaların demans olması gibi bir durum söz konusu değildir. Demans hastalarında konuşma bozukluğu sıklıkla meydana gelen bir durumdur. Ancak Alzheimer hastalarında konuşma bozukluğu her zaman görülmeyebilir. Demans Hastalığının Bulguları Nelerdir? Demans evreleri öncesinde bireylerde belirli bulgulara rastlanır. Öncelikle yeni öğrenilen bilgilerin unutulması en belirgin özellikler arasındadır. Demans hastalığının ilk evreleri kişiden kişiye değişkenlik göstermekle birlikte genellikle hafıza bozukluğu sıklıkla görülür. Demans hastalığı ilk başladığı zaman çoğunlukla yakın belleğe yüklenmiş olan bilgiler hatırlanmaz. Bu bilgiler arasında son görülen kişilerin unutulması, akşam yenen yemeğin ertesi gün hatırlanmaması, para üstü almayı unutmak gibi belirtiler bulunur. Demans hastalığının görülmeye başlamasıyla birlikte kademeli bir şekilde unutkanlıkta da artış yaşanır. Dikkat eksikliği, kararsızlık, görsel öğelerin unutulması gibi şikayetler günden güne artar.

Demans Hastalığı Evreleri Nelerdir? Demans evreleri 3 bölüme ayrılır. Bunlar erken evre, orta evre ve geç evre olarak adlandırılır.

Erken evre: Demans hastalığı belirtilerinin görülmeye başlandığı ilk evredir. Genellikle hastalığın ilk evresinde bireyler ve çevresindekiler hastalığın çok farkına varmaz. Ancak bu dönem erken teşhis ve tedavi açısından oldukça önemlidir. Erken evrede görülebilecek en yaygın bulgular; bilinen yerlerde kaybolmak, unutkanlık ve yakın geçmişi hatırlamamak olarak ortaya çıkar.

Orta evre: Bu evreye gelindiğinde bireyler daha ciddi problemler yaşamaya başlar. Genellikle çevresindeki kişilerin isimlerini unutur. Günlük rutin bakımda problemler yaşar. Konuşma bozuklukları görülür ve kişiler davranış bozuklukları yaşamaya başlar.

Geç evre: Demans evreleri arasında en son ve en ağır evredir. Bu evrede artık hastalar çevresinden bihaberdir. Genellikle yatar haldedir. Yürüme ve konuşmada zorluklar artmıştır. Hasta çevresindekileri tanıyamaz hale gelmiştir. Kişiler yardım olmadan günlük hiçbir işi yapamazlar.