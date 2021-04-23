Demba Ba için "Oruç yüzünden Başakşehir'den ayrıldı" iddiası

Süper Lig'de Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Senegalli yıldız Demba Ba'yı kadroya almaması tartışma konusu olmuştu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Maçın ardından yaşanan süreçte ise Başakşehir ile Demba Ba'nın yolları ayrıldı. Ancak işin aslının başka olduğu iddia edildi. Golcü futbolcu, ayrılık sonrası sosyal medyadan ağzına fermuar çekilmiş bir resim paylaşmıştı. Herkes bunun 'Ayrılık konusunda konuşmayacağım' anlamına geldiğini düşünmüştü.

DEMBA BA: ORUCU ASLA BIRAKMAYACAĞIM

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal, bugünkü yazısında Demba Ba’nın Fenerbahçe maçından önce Kocaman'la oruç konusunda tartıştığını iddia ederken, orucunu bırakmayacağını belirten Demba Ba'nın bu sebepten dolayı sözleşmesinin feshedildiğini yazdı.

"ONURLU VE GURURLU BİR FUTBOLCU"

Türkiye’ye gelişinde büyük rol oynayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de dün yaptığı açıklamalarda "Demba Ba’yı iyi tanırım. Onurlu ve gururlu bir futbolcu. Fenerbahçe maçında oynamamasını garipsedim. Eğer bir şey varsa umarım Demba Ba çıkar açıklama yapar" ifadelerini kullanmıştı.



