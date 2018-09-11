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Demet Akalın 2 dakikada boşandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 16:47 | Son Güncelleme

ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt, anlaşmalı olarak 2 dakikada boşandı.

Hayati ARIGAN - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt, anlaşmalı olarak 2 dakikada boşandı. Çiftin kızları Hira'nın velayeti anne Demet Akalın'a verildi. Akalın ve Kurt birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi. Okan Kurt'un aile şirketi Martaş Lojistik'in borçları nedeniyle dün Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi gerçekleştirilen ünlü çift, 6 yıllık evliliklerini 2 dakikada sonlandırdı. Boşanacakları haberi sabah saatlerinde magazin gündemine bomba gibi düşen çiftin avukatları saat 13.30 sıralarında Beykoz Adliyesi'ne gelerek anlaşmalı boşanma davası açtı. Boşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye bir protokol sunuldu. Protokolda çift birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi. 4 yaşındaki kızları Hira'nın velayetinin ise anne Demet Akalın'a verildiği kaydedildi. DURUŞMA 2 DAKİKA SÜRDÜ Saat 15.30 sıralarında ise Demet Akalın ve Okan Kurt ayrı ayrı adliyeye geldi. Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma 2 dakika sürdü. Akalın ve Kurt, hakimin “Boşanmak istiyor musunuz" sorusuna “Evet" yanıtını verdi. Mahkeme hakimi de çifti 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşadı. Çıkışta açıklama yapmayan Demet Akalın, “Formalite bir boşanma mı" sorusuna “Yok" demekle yetindi. Okan Kurt ise “Hayırlı olsun" diyenlere “Böyle şeyin hayırlısı mı olur" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca boşanma talebinin kendisinden gelmediğini söyledi. 6 YIL ÖNCE EVLENDİLER Demet Akalın ve Okan Kurt, 23 Nisan 2012 tarihinde nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Hira isminde bir kızları dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Villada bulunan televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu bazı eşyalar, kamyona yüklenerek götürüldü. ÖNCE FOTOĞRAFLARI SONRA KURT SOYADINI SİLDİ Boşanma kararını daha önce 'evliliğimizde kriz yaşadık ama çok şükür atlattık' diyen Demet Akalın'ın aldığı öne sürüldü. Akalın aldığı kararın ardından Instagram hesabında eşi Okan Kurt ile çekildiği fotoğrafları sildi. 'Demet Akalın Kurt' olan Twitter adresini de 'Demet Akalın' olarak değiştirdi.

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