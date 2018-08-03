MAGAZİN

Demet Akalın 26 yıl önceki halini paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2018 10:58 | Son Güncelleme

26 yıllık fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, yaptığı yorumlarla hayranlarını hem güldürdü hem de nostaljik bir yolculuğa çıkardı

Demet Akalın 26 yıl önceki halini paylaştı

Giydiği pahalı kıyafetlerle, söylediği şarkılarla sosyal medya paylaşımlarına yapılan yorumlara cevap vermesiyle gündeme sık sık gelen Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım geldi.

26 yıl önce çektirdiği fotoğrafıyla şimdiki halini paylaşan Demet Akalın hayranlarını geçmişe yolculuğa çıkardı.

"Ruj sürme tekniğim aynı" diyen Demet Akalın estetik yaptırmadığını şu sözlerle dile getirdi: "Varsa 24 senelik yamuk ruj çizimli haliniz gönderin? Değişmeyen tek benim be. Bide Hülya Avşar"

"O ZAMAN DA ÇİRKİNMİŞSİN ŞİMDİ DE"

26 yıllık yamuk rujlu fotoğrafını paylaşan Demet'in gönderisine beğeni ve yorum yağdırdı. Bir takipçisinin, "O zaman da çirkinmişsin şimdi de" yorumu üzerine Demet Akalın'ın verdiği cevap hayranlarını kahkahaya boğdu.

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Akalın yoruma, "Allah çirkin şansı versin, bugünler hayal bile değildi" diyerek hem anlamlı hem de esprili bir gönderme yaptı.

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